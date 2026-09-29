Nga tăng quy mô lực lượng vũ trang và chi tiêu quân sự

Trước đó, ông Putin đã lần lượt ký các văn bản tăng quân số vào tháng 3, tháng 6 và tháng 7. Kể từ tháng 3, số binh sĩ tăng thêm hơn 47.800 người.

Truyền thông quốc tế cùng ngày dẫn các văn bản của Chính phủ Nga cho biết nước này dự kiến chi 17.100 tỷ ruble (tương đương 202,58 tỷ USD) cho quốc phòng vào năm 2027. Con số này cao hơn khoảng 27% so với ngân sách ban đầu và là mức cao nhất kể từ khi bắt đầu chiến dịch tại Ukraine năm 2022.

Cũng theo các tài liệu này, tổng chi tiêu quốc phòng của Nga sẽ lên tới 50.000 tỷ ruble trong 3 năm tới.