Nga tăng quy mô lực lượng vũ trang và chi tiêu quân sự

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh tăng quy mô lực lượng vũ trang. Ảnh: pravda.com.ua

Theo sắc lệnh, quân số biên chế của Lực lượng Vũ trang Nga là 2.426.130 người, trong đó có 1.535.000 quân nhân. Như vậy, quyết định mới nhất làm tăng thêm 15.500 quân nhân theo biên chế được phê chuẩn. Từ đầu năm 2026, Tổng thống Vladimir Putin đã 4 lần điều chỉnh tăng quân số biên chế, vào tháng 3, tháng 6, tháng 7 và tháng 9.

Truyền thông quốc tế ngày 28-9 dẫn các văn bản của Chính phủ Nga cho biết nước này dự kiến chi 17.100 tỷ ruble (202,58 tỷ USD) cho quốc phòng vào năm 2027. Con số này cao hơn khoảng 27% so với ngân sách ban đầu là 13.500 tỷ ruble và là mức cao nhất kể từ khi bắt đầu chiến dịch tại Ukraine năm 2022.

Tổng chi tiêu quốc phòng của Nga sẽ lên tới 50.000 tỷ ruble trong 3 năm tới. Chính phủ Nga cũng điều chỉnh chi tiêu ngân sách năm 2026 tăng 13,2%, lên 48.600 tỷ ruble, tương đương 20,9% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).