Nga tăng quân số thường trực lên hơn 1,55 triệu người

Tổng thống Nga Putin

Theo sắc lệnh được công bố ngày 29-9, quân số được phê duyệt của lực lượng vũ trang là 2.441.630 người, gồm 1.550.500 quân nhân tại ngũ. So với mức được quy định trước đó, số quân nhân tăng thêm 15.500 người.

Chính phủ Nga được giao phân bổ ngân sách liên bang cần thiết để triển khai quyết định. Sắc lệnh có hiệu lực ngay trong ngày ký và thay thế các quy định trước đây về quy mô lực lượng vũ trang.

Trước đó, một sắc lệnh có hiệu lực từ ngày 1-8 quy định tổng biên chế quân đội Nga là 2.426.130 người, trong đó có 1.535.000 quân nhân tại ngũ.

Quyết định mới nâng cả tổng biên chế và lực lượng tại ngũ thêm 15.500 người.

Theo các số liệu được công bố, quân số tại ngũ của nước này đã tăng gần 50.000 người trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 9-2026.

Điện Kremlin trước đó bác bỏ thông tin Nga chuẩn bị tiến hành một đợt động viên mới trên quy mô lớn.

Matxcơva ưu tiên tuyển quân nhân hợp đồng thông qua các khoản thưởng ký hợp đồng, tiền lương cùng chế độ hỗ trợ do chính quyền liên bang và địa phương cung cấp.

Đây là lần tăng quân số thứ tư của Nga trong năm 2026 và lần thứ bảy kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát vào tháng 2-2022.

Theo The Moscow Times, Euronews