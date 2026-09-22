Nga tăng nhịp tập kích Ukraine, nhiều mục tiêu chiến lược bị đánh trúng

Đêm 21/9/2026, lực lượng Nga tiến hành các cuộc tập kích bằng UAV nhằm vào các trung tâm hậu cần, kho hàng, cơ sở cảng và hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các mục tiêu tại các tỉnh Kyiv, Odesa và Zaporizhzhia đã bị đánh trúng.

Tại tỉnh Kyiv, trung tâm logistics BDU ở làng Shchaslyve bị tấn công. Các kho hàng tại đây được sử dụng để cất trữ và phân phối vật tư quân sự. Một trạm phân phối khí đốt ở Boiarka, nơi cung cấp khí đốt cho các cơ sở thuộc ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, cũng bị tập kích.

Các đám cháy được ghi nhận tại một kho dầu ở Borodianka, nơi các bồn chứa nhiên liệu bị đánh trúng. Chính quyền địa phương cũng cho biết, một xưởng cưa gần Fastiv, một trạm dịch vụ ô tô gần Bucha và các kho hàng ở Brovary bị tập kích.

Tại tỉnh Odesa, một tàu chở hàng khô từng vận chuyển hàng tiếp tế cho Lực lượng Vũ trang Ukraine bị đánh trúng tại cảng Odesa. Một tàu chở hàng khô khác bị tấn công khi đang hoạt động trên biển. Tại cảng Izmail, các cơ sở được sử dụng để dỡ và lưu trữ hàng hóa quân sự bị đánh trúng. Một vụ cháy được ghi nhận tại các kho hàng thuộc chuỗi siêu thị Silpo ở Odesa.

Tại tỉnh Zaporizhzhia, trung tâm Intrade bị đánh trúng. Một loạt cuộc tập kích bằng bom hàng không dẫn đường được ghi nhận tại Kamyshevakha và Orikhiv.

Lực lượng Nga cũng tập kích các mục tiêu tại các tỉnh Sumy, Zhytomyr, Mykolaiv, Chernihiv, Poltava, Dnipropetrovsk và Kharkiv. Tại tỉnh Zhytomyr, một UAV Geran đánh trúng trạm xăng gần Zviahel trên tuyến đường cao tốc M06.

Theo Bloomberg, Nga đã giảm sử dụng tên lửa đạn đạo kể từ tháng 8, đồng thời gia tăng số lượng UAV động cơ phản lực được triển khai. Điều này có thể cho thấy Moscow đang chủ động tích trữ vũ khí tấn công chính xác để sử dụng với quy mô lớn vào mùa đông, thời điểm hạ tầng năng lượng của Ukraine đặc biệt dễ bị tổn thương. Trong tuần này, các nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến sẽ thúc giục Washington cung cấp thêm tên lửa đánh chặn cho các hệ thống phòng không Patriot.

Tổng thống Ukraine cho biết, Kyiv sẵn sàng ngừng các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga nếu Moscow chấm dứt các cuộc tập kích vào hạ tầng năng lượng, cơ sở hạ tầng trọng yếu và hoạt động xuất khẩu lương thực của Ukraine. Một thỏa thuận đình chiến về năng lượng dự kiến sẽ là chủ đề chính trong cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Donald Trump tại New York.

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