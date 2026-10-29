Nga tăng lọc dầu, xuất khẩu dầu thô có thể giảm 200.000 thùng/ngày

Theo các lịch trình bốc hàng sơ bộ được công bố vừa qua, hai nhà giao dịch dự báo lượng dầu thô xuất khẩu từ các cảng của Nga tại Biển Baltic và Biển Đen sẽ giảm 100.000-200.000 thùng/ngày so với tháng 10. Con số này bao gồm cả dầu thô của Kazakhstan được vận chuyển qua hệ thống đường ống của Nga.

Các nhà máy lọc dầu Nga đã tăng cường hoạt động kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đạt thỏa thuận về dầu diesel vào ngày 9/10. Công suất xử lý tăng một phần nhờ các cơ sở sản xuất hoạt động trở lại sau thời gian bảo trì.

Ảnh minh họa: Oilprice.

Trước đó, Moscow đã hạn chế xuất khẩu nhiên liệu để ứng phó với tình trạng thiếu hụt trong nước, sau đó ban hành hạn ngạch xuất khẩu dầu diesel mới. Trong khi đó, Washington nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu nhiên liệu của Nga.

Thỏa thuận mở ra cơ hội để Nga tăng doanh số dầu diesel trong bối cảnh thị trường nhiên liệu toàn cầu khan hiếm. Tuy nhiên, để duy trì công suất lọc dầu cao hơn, các nhà máy sẽ cần thêm dầu thô. Điều này có thể khiến lượng dầu dành cho xuất khẩu giảm, nhất là khi sản lượng khai thác của Nga liên tục đi xuống trong nhiều tháng qua.

Theo số liệu từ các nguồn thứ cấp của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), sản lượng dầu thô Nga trong tháng 9 đạt 8,64 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ giữa năm 2020. Đây cũng là tháng giảm thứ 10 liên tiếp. Trong tháng 9, Moscow đã hạ dự báo sản lượng khai thác năm 2026 xuống mức thấp nhất trong 17 năm.

Hoạt động xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của Nga cũng gặp nhiều trở ngại trong tháng 10. Trong bốn tuần tính đến ngày 18/10, lượng xuất khẩu bình quân đạt 3,59 triệu thùng/ngày, giảm 110.000 thùng/ngày so với giai đoạn trước đó. Riêng trong tuần, lượng xuất khẩu giảm xuống còn 3,13 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ tháng 3, sau khi hoạt động bốc hàng tại cảng Primorsk bị đình trệ.

Tại cảng Novorossiysk, quá trình bốc dầu thô đang chậm gần ba tuần, một phần do các mối đe dọa đối với hoạt động vận tải biển ở Biển Đen, theo các nhà giao dịch. Trong khi đó, nếu Ukraine tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, kế hoạch tăng sản lượng dầu diesel trong tháng 11 có thể bị gián đoạn. Khi đó, lượng dầu thô dư thừa dành cho xuất khẩu có thể cao hơn dự kiến hiện nay.

Một yếu tố khác gây sức ép lên xuất khẩu là sự kết thúc dần của mùa hàng hải tại Bắc Cực. Khi mùa vận tải này khép lại, lượng dầu thô Urals được vận chuyển qua Tuyến đường biển phương Bắc được dự báo sẽ giảm.

Triển vọng xuất khẩu dầu diesel của Nga trong tháng 11 vì vậy phụ thuộc vào khả năng duy trì hoạt động của các nhà máy lọc dầu và bảo đảm nguồn cung dầu thô. Tuy nhiên, cả hai yếu tố đều đang chịu sức ép sau nhiều tháng các cơ sở năng lượng bị Ukraine tấn công và sản lượng khai thác trong nước suy giảm. Nếu công suất lọc dầu tăng đúng kế hoạch, Nga có thể bán được nhiều dầu diesel hơn nhưng phải dành thêm dầu thô cho chế biến, qua đó làm giảm lượng dầu xuất khẩu.