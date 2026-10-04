Nga tăng cường tấn công Ukraine sau phát ngôn của Tổng thống Zelensky

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời phỏng vấn Reuters. (Ảnh: Reuters)

Trong một tuyên bố, Bộ này cho biết đã "ghi nhận" cam kết của nhà lãnh đạo Ukraine vào ngày hôm trước về việc đẩy mạnh tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga.

"Sau tuyên bố của ông Zelensky, các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Nga vào các cơ sở quân sự, công nghiệp quốc phòng cũng như cơ sở hạ tầng liên quan tại Kiev và các khu vực khác của Ukraine sẽ được tăng cường”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Trước đó trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 3/10 trên Reuters, ông Zelensky cho biết Ukraine sẽ đẩy mạnh các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga nhằm đáp trả chiến dịch không kích mới của Mátxcơva, mà ông Zelensky cho rằng “để buộc người dân phải rời bỏ Kiev và các thành phố khác”.

Gần đây, Nga đã gia tăng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng tại thủ đô Ukraine, bao gồm cả việc nhắm vào các cây cầu bắc qua sông Dnipro. Chiến dịch ngày càng dữ dội này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của 3 triệu cư dân thủ đô ngay trước thềm những tháng mùa đông khắc nghiệt.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, các cuộc tấn công gần đây vào Kiev và các khu vực khác của Ukraine là hành động đáp trả những gì họ mô tả là các cuộc tấn công của Kiev nhắm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

Bộ này dẫn chứng các vụ tấn công vào điểm bỏ phiếu bầu cử Duma Quốc gia Nga, nỗ lực tấn công quy mô lớn với hơn 1.600 máy bay không người lái của Ukraine nhắm vào các địa điểm ở Mátxcơva trong hai ngày 19 - 20/9, cùng các vụ tấn công bằng UAV nhằm làm gián đoạn Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg vào tháng 6.

Cả Nga và Ukraine đều phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường.

Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận, các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu đã gây thiệt hại khoảng 1% GDP của Nga, nhưng lưu ý rằng các cơ sở bị hư hại đang được nhanh chóng khôi phục và hệ thống năng lượng quốc gia vẫn đang vận hành với công suất dự phòng đáng kể. Ông nói thêm rằng sau các cuộc tấn công đáp trả của Nga, Ukraine hiện không còn ngành công nghiệp sản xuất thép nữa.