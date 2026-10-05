Nga tăng cường tấn công hạ tầng năng lượng và quân sự Ukraine

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa xác nhận đã rút toàn bộ đội, máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer khỏi căn cứ không quân RAF Fairford ở Anh để đưa trở về các căn cứ nội địa. Động thái sơ tán lực lượng trên được thực hiện sau khi các cơ quan an ninh tiến hành điều tra một âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào căn cứ quân sự này.