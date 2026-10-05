Thế giới

Nga tăng cường tấn công hạ tầng năng lượng và quân sự Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/10 tuyên bố sẽ gia tăng các đợt tập kích vào các mục tiêu quân sự và cơ sở công nghiệp quốc phòng tại thủ đô Kiev cùng nhiều khu vực khác của Ukraine. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các đợt không kích nhắm vào hạ tầng năng lượng và giao thông chiến lược tại Ukraine đang leo thang mạnh mẽ trước mùa đông.

Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
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Châu Anh

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nga-tang-cuong-tan-cong-ha-tang-nang-luong-va-quan-su-ukraine-420823.htm