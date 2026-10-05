Nga tăng cường tấn công hạ tầng năng lượng và quân sự Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/10 tuyên bố sẽ gia tăng các đợt tập kích vào các mục tiêu quân sự và cơ sở công nghiệp quốc phòng tại thủ đô Kiev cùng nhiều khu vực khác của Ukraine. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các đợt không kích nhắm vào hạ tầng năng lượng và giao thông chiến lược tại Ukraine đang leo thang mạnh mẽ trước mùa đông.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nga-tang-cuong-tan-cong-ha-tang-nang-luong-va-quan-su-ukraine-420823.htm