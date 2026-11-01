Nga tăng cường an ninh tại Moscow sau cảnh báo khủng bố từ Mỹ

Ngày 31-10, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) xác nhận đã nhận được thông tin từ phía Mỹ qua các kênh hợp tác đối tác về nguy cơ xảy ra 1 vụ tấn công khủng bố tại Moscow. Cơ quan này cho biết các biện pháp nghiệp vụ cần thiết đang được triển khai.

Khu bảo tàng - công viên Tsaritsyno. Ảnh: AFP

Trước đó, Đại sứ quán Mỹ tại Nga phát đi cảnh báo về nguy cơ xảy ra vụ việc gây thương vong lớn trong cùng ngày tại Khu bảo tàng - khu bảo tồn Tsaritsyno, nằm ở phía Nam Moscow.

Cơ quan ngoại giao Mỹ cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng Nga để ứng phó, đồng thời khuyến cáo công dân tránh xa khu vực có nguy cơ, hạn chế đến nơi đông người và nâng cao cảnh giác.

Sau cảnh báo, khu bảo tàng - công viên Tsaritsyno tạm thời đóng cửa, lực lượng thực thi pháp luật được triển khai tại hiện trường và hạn chế người ra vào.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, một buổi hòa nhạc organ tại tòa nhà Khlebny Dom trong khuôn viên bảo tàng cũng bị gián đoạn khi chỉ còn khoảng 10 phút là kết thúc. Khán giả được yêu cầu sơ tán, trong khi cảnh sát tăng cường kiểm soát tại các lối vào công viên và khu vực gần ga tàu điện ngầm Tsaritsyno.

Diễn biến này gợi lại vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô Moscow ngày 22-3-2024, khiến hơn 140 người thiệt mạng. Trước vụ việc này, Đại sứ quán Mỹ từng cảnh báo về nguy cơ các phần tử cực đoan tiến hành tấn công tại thủ đô Nga.

Việc Mỹ chuyển thông tin cảnh báo qua các kênh hợp tác với Nga diễn ra trong bối cảnh 2 nước tiếp tục duy trì trao đổi về một số vấn đề an ninh, bất chấp những bất đồng liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.