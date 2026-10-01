Nga tăng áp lực ở Kharkiv, Ukraine tìm cách đảo chiều thế trận tại Slavyansk

Hướng Kharkiv

Trên hướng Liptsy, các đơn vị Nga tiến thêm 300m tại 3 khu vực. Gần Pitomnik, một cuộc tập kích tổng hợp đã được tiến hành nhằm vào một khu vực tập trung đông lực lượng Ukraine. Trên hướng Volchansk, quân đội Nga đang mở rộng vùng kiểm soát gần biên giới Nga, tiến thêm 500m tại một số khu vực gần Varvarovka. Lực lượng Nga đạt bước tiến gần Nesterne.

Do các hoạt động tiến công của các đơn vị Nga, phía Ukraine buộc phải tập trung phần lực lượng còn lại tại những ngôi làng lớn nhất đang kiểm soát, như Reznikovo, Rublene và Varvarovka. Không quân và pháo binh Nga đang tích cực tập kích các khu vực tập trung này.

Trên hướng Veliky Burluk, Kreidyanka đã bị kiểm soát. Các nhóm xung kích của các đơn vị Nga đang tiến gần Reznikovo và Kolodeznoye. Ở sườn phía tây của mặt trận Kharkiv, giao tranh mang tính chất vị trí đang diễn ra gần Goptovka. Ở sườn phía đông, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã kiểm soát làng Shabelnoye trong khu vực Reznikovo. Các báo cáo từ thực địa cũng cho thấy lực lượng Nga đạt bước tiến gần các làng Lukashovo và Nesterne.

Hướng Slavyansk

Sau những vấn đề trên hướng Liman, tình hình trên hướng Slavyansk cũng đang xấu đi. Các đơn vị Ukraine đã củng cố lực lượng tại khu vực Dibrova và Ozernoye, khiến tình hình của các đơn vị Nga gần Krivaya Luka và Piskunovka trở nên phức tạp hơn.

Các đội hình Ukraine đang tìm cách tấn công những khu định cư này từ phía bắc, vượt sông Seversky Donets. Các đơn vị Nga vẫn kiểm soát các hướng tiếp cận Nikolayevka, nơi các nhóm nhỏ đang tiến vào, nhưng tình hình tại đây ngày càng phức tạp. Phía Ukraine đang tiến hành các cuộc phản công nhằm ngăn quân đội Nga giữ tuyến đường tiến vào Nikolayevka từ hướng Rai-Aleksandrovka. Khu vực hiện diện của lực lượng Ukraine đang dần mở rộng. Sử dụng một cứ điểm ở phía tây ngôi làng, các đội hình Ukraine đã tiến vào khu vực này và hiện đang củng cố vị trí ở vùng ngoại ô.

Những diễn biến trên phần lớn liên quan đến hoạt động gia tăng của các đơn vị Ukraine trên hướng Liman và việc điều thêm các lực lượng vận hành UAV tới đây. Điều này gây bất lợi cho các đơn vị Nga, vốn dưới sức ép từ hướng Liman sẽ buộc phải tổ chức lại hoạt động hậu cần và thay đổi tốc độ tiến công cả trên hướng Slavyansk lẫn Kramatorsk.

Trên hướng Seversk, các cuộc giao tranh quyết liệt vẫn tiếp diễn tại những tuyến trước đây ở Vasyutinskoye, Vasilyevskaya Pustosh, khu vực tiếp cận phía tây Rai-Aleksandrovka và Krivaya Luka. Các phi công và lực lượng vận hành UAV liên tục tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Kramatorsk.

Trên hướng Krasny Liman, quân đội Nga đang duy trì phòng thủ dọc bờ phía tây sông Zherebets và tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các khu vực hậu phương và sở chỉ huy của phía Ukraine.