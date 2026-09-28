Nga tấn công trụ sở mạng di động lớn nhất Ukraine

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Theo thông báo của Kyivstar, văn phòng tại thủ đô Kiev đã bị ảnh hưởng nhưng không ghi nhận thương vong. Cùng thời điểm, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tiến hành một đòn tấn công nhằm vào trung tâm dữ liệu của Vodafone Ukraine - nhà mạng lớn thứ hai tại quốc gia này.

Phía Ukraine cho biết các cuộc tấn công của Nga không chỉ giới hạn ở cơ sở hạ tầng quân sự mà còn mở rộng sang các trung tâm dữ liệu và hệ thống thông tin liên lạc. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng một trung tâm dữ liệu ở Kiev đã bị tấn công 2 lần trong ngày 27-9, khiến 3 người bị thương, trong đó có 2 trẻ em.

Bộ Kỹ thuật số Ukraine cũng cho biết trong tuần qua, nhiều trung tâm dữ liệu của các nhà cung cấp Internet lớn đã bị nhắm mục tiêu, gây gián đoạn dịch vụ cho khoảng 100.000 hộ gia đình tại Kiev và khu vực lân cận.

Các diễn biến này cho thấy xung đột đang tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực hạ tầng số, làm gia tăng rủi ro đối với hệ thống liên lạc dân sự và dịch vụ thiết yếu tại Ukraine.