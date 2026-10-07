Nga tấn công quy mô lớn, Kiev rung chuyển

Ngày 7/10, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận thực hiện “cuộc tấn công quy mô lớn” nhằm vào cơ sở công nghiệp quốc phòng ở thủ đô Kiev và nhiều vùng khác của Ukraine. Cuộc tấn công sử dụng nhiều loại vũ khí chính xác phóng từ mặt đất, trên biển và trên không có độ chính xác cao cũng như máy bay không người lái.

Theo thông báo, mục tiêu của Nga bao gồm những cơ sở mà công ty công nghệ quốc phòng Fire Point của Ukraine dùng để sản xuất và lưu trữ tên lửa hành trình Flamingo cùng các máy bay không người lái tầm trung và tầm xa tại Kiev, cũng như các vùng Chernihiv, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, Poltava và Kharkov.

Lính cứu hỏa làm việc tại hiện trường nhà kho bị cháy rụi sau khi trúng tên lửa của Nga. (Ảnh: Reuters)

Cuộc tấn công cũng nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng cảng và sửa chữa tàu thuyền ở khu vực Odessa cùng tàu thuyền được lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng.

Cuộc tấn công diễn ra ngay sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga đang chuẩn bị cho “cuộc tấn công quy mô lớn” vào Ukraine.

“Có thông tin tình báo cập nhật cho thấy Nga đang chuẩn bị tấn công quy mô lớn. Các lực lượng vũ trang Ukraine và không quân của chúng tôi sẵn sàng đáp trả trong phạm vi cho phép đối với phương tiện phòng thủ hiện có”, ông Zelensky tuyên bố.

Ông Zelensky cho biết thêm lập trường của Ukraine phụ thuộc phần lớn vào những gì đồng minh có thể cung cấp về vũ khí để phòng thủ trước cuộc tấn công mới của Nga.

“Rất nhiều điều phụ thuộc vào đối tác của chúng ta, vào mọi nhà lãnh đạo và mọi quốc gia trên thế giới có khả năng phòng thủ mà chúng ta cần và có thể cung cấp cho chúng ta. Điều vô cùng quan trọng là phải có ý chí chính trị để thực hiện điều đó, đặc biệt là ở Mỹ, châu Âu và giữa các đối tác khác của chúng ta”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Ukraine có thể phải đối mặt với “kịch bản thảm họa” sau khi Kiev “mở chiếc hộp Pandora” bằng việc tấn công cơ sở hạ tầng kinh tế và dân sự của Nga.

Ông Putin cho rằng những cuộc tấn công này không thể làm thay đổi cục diện xung đột, đồng thời cảnh báo các “hành động khiêu khích” của Kiev có thể cản trở thay vì thúc đẩy một giải pháp hòa bình.