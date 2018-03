Nga – Syria cận kề hồi kết tiền tuyến Đông Ghouta

Chiến dịch tấn công của lực lượng Syria – được Nga hỗ trợ tại Đông Ghouta gần như sắp kết thúc, Moscow ngày 29/3 cho hay.

Theo Reuters, sau khi phần lớn phe đối lập đã rời đi, lực lượng nổi dậy ở lại hiện bị dồn vào một thị trấn duy nhất là Douma.

Nga và Jaish al-Islam -phe nổi dậy chiếm quyền kiểm soát Douma cho biết vẫn đang đàm phán về số phận cuối cùng của nơi này. Moscow cho biết họ nhìn thấy cơ hội để lực lượng này rời khỏi Douma.

Hàng ngàn tay súng nổi dậy tại khu vực này trước đó đã chấp nhận thỏa thuận do Nga làm trung gian để rời khỏi Đông Ghouta và di chuyển an toàn tới các khu vực khác vẫn do phe đối lập kiểm soát.

Hàng nghìn tay súng nổi dậy đã rời khỏi Đông Ghouta theo thỏa thuận với chính quyền Syria.

Sự sụp đổ của quân nổi dậy ở Đông Ghouta, sau một trong những chiến dịch ác liệt nhất của cuộc chiến tranh bảy năm, là thất bại nghiêm trọng nhất của lực lượng này kể từ khi thất thủ tại Aleppo năm 2016.

Trong một cuộc họp báo thường kì, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho hay, "chiến dịch chống khủng bố ở Đông Ghouta đã gần như hoàn tất", theo hãng thông tấn RIA.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mikhail Bogdanov nói rằng có thể sẽ có tiến bộ trong các cuộc đàm phán với các chiến binh của nhóm Hồi giáo Jaish al-Islam, vốn nắm giữ Douma, RIA cho biết.

Đông Ghouta, một trung tâm khởi đầu của cuộc nổi dậy năm 2011 chống lại Tổng thống Bashar al-Assad, cho đến tháng trước vẫn là pháo đài lớn nhất và đông dân nhất mà phe nổi dậy nắm giữ gần thủ đô Damacus.

Việc chiếm quyền kiểm soát Đông Ghouta sẽ là một chiến thắng mới cho chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad kể từ khi Nga gửi không quân tham gia chiến trường này vào tháng 9/2015.

Tuy nhiên, một chỉ huy trong liên minh hỗ trợ Assad, gồm Nga, Iran, các lực lượng dân quân Shi'ite từ Lebanon và Iraq, cho biết trong cuộc đàm phán thứ tư với Jaish al-Islam đã bị ngừng lại.

Còn Mohammad Alloush – một quan chức của Jaish al-Islam, lại chia sẻ với Reuters bằng tin nhắn vào thứ năm rằng các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục "bất chấp các báo cáo về những mối đe dọa và khiêu khích nhằm gây áp lực cho thường dân".

An Bình