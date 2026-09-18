Nga siết xuất khẩu diesel, nhà máy lọc dầu tiếp tục hứng đòn tấn công

(Ảnh minh họa)

Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong đêm nhằm vào một nhà máy lọc dầu gần Moscow, gây hư hại cho cơ sở chế biến do Rosneft và Gazprom Neft đồng sở hữu, trong bối cảnh Nga chuẩn bị gia hạn lệnh cấm xuất khẩu diesel đến hết tháng 10.

Động thái này cho thấy Ukraine và Nga chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận đình chiến một phần nào về việc không tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng. Lực lượng Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái tấn công nhà máy lọc dầu tại Yaroslavl, trong khi Nga cũng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng tại Kyiv.

Nhà máy lọc dầu tại Yaroslavl, cách Moscow chưa đầy 200 dặm (khoảng 320 km) về phía Đông Bắc, có công suất 300.000 thùng/ngày. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết cơ sở này đã bị máy bay không người lái tấn công trong đêm, trong một chiến dịch phối hợp giữa Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), Lực lượng Hệ thống Không người lái, Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine và Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine.

Sau đó, ông Zelenskyy đã đăng tải một đoạn video cho thấy nhà máy lọc dầu bốc cháy.

Thống đốc vùng Yaroslavl Mikhail Yevrayev cho biết trên Telegram rằng một nhà máy lọc dầu đã bị hư hại trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào ban đêm. Ông cho biết đám cháy bùng phát tại nhà máy đã được dập tắt vào sáng thứ Năm.

Các cuộc tấn công gần đây của cả hai bên cho thấy chưa có bất kỳ thỏa thuận đình chiến nào nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng.

Cuộc tấn công mới nhất của Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu Yaroslavl diễn ra đúng thời điểm Nga đang xem xét gia hạn lệnh cấm xuất khẩu diesel thêm một tháng, đến hết tháng 10.

Đầu tuần này, nhật báo Nga Vedomosti đưa tin Chính phủ Nga sẽ gia hạn lệnh cấm xuất khẩu diesel đối với tất cả các nhà sản xuất nhiên liệu đến ngày 31/10, do tiến độ bảo dưỡng các nhà máy lọc dầu bị trì hoãn và nhu cầu bổ sung dự trữ nhiên liệu trước mùa đông. Lệnh cấm, được mở rộng vào tháng 7 từ các thương nhân và các nhà máy lọc dầu quy mô nhỏ sang toàn bộ các nhà sản xuất, trước đó dự kiến hết hiệu lực vào ngày 30/9.

Nga đã phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt xăng và diesel kể từ mùa xuân, khi Ukraine tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga, với mục tiêu làm suy yếu nguồn cung nhiên liệu cho các tuyến đầu cũng như thị trường nội địa Nga.

Lệnh cấm xuất khẩu diesel của Nga, cùng với cuộc khủng hoảng nguồn cung tại Trung Đông, đã góp phần thắt chặt hơn nữa thị trường các sản phẩm chưng cất trung gian trên toàn cầu, trong đó diesel là sản phẩm chủ chốt.