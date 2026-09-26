Hướng Kharkiv

Trên hướng Liptsy, quân đội Nga tiến qua các dải rừng ở phía nam Goptovka. Trên hướng Volchansk, các nhóm xung kích đã tiến sâu đáng kể vào khu vực được mô tả là "túi Volchansk". Giao tranh bằng vũ khí bộ binh đang diễn ra gần Petropavlovka và Rublene. Trên hướng Veliky Burluk, các đơn vị xung kích Nga tiếp tục đẩy lùi lực lượng Ukraine bị bao vây. Quân Nga tiến thêm trên 4 khu vực, với mức tiến sâu lên tới 500m.

Trong khi phía Ukraine tìm cách bác bỏ quy mô vòng vây và cho rằng chỉ xảy ra giao tranh cục bộ nhưng tình hình thực tế được mô tả lại cho thấy điều ngược lại: lực lượng Nga tiến lên mỗi ngày và vòng vây quanh cụm quân Ukraine tiếp tục siết chặt. Vòng vây được khép kín sau khi các đơn vị Nga kiểm soát Vasilevka, Blagodatnoye và Dolzhanka.

Các nhóm xung kích đang đồng thời đẩy mạnh tiến công trên nhiều khu vực và tiếp tục kiểm soát các ngôi làng. Các đơn vị xung kích thuộc Trung đoàn 127, Sư đoàn 71, Quân đoàn 14 thuộc Cụm quân phía Bắc, thông qua các hoạt động tích cực, đã đánh bật lực lượng Ukraine khỏi Buzovo, qua đó kiểm soát khu vực này và khiến vị thế của những đơn vị Ukraine còn lại ở phía bắc vòng vây trở nên khó khăn hơn.

Ngoài ra, lực lượng thuộc Trung đoàn 344 và Tiểu đoàn 69 của Nhóm quân hợp thành số 6 đã kiểm soát Khizhnyakovo. Điều này cho phép quân Nga áp sát Reznikovo từ nhiều hướng, nơi hiện tập trung một khu vực phòng thủ kiên cố lớn cùng lực lượng đồn trú của Ukraine.

Hướng Sumy

Giao tranh giằng co ác liệt tiếp tục diễn ra trên tất cả các khu vực của tiền tuyến tại tỉnh Sumy. Các nhóm xung kích thuộc Cụm quân phía Bắc, với sự yểm trợ của pháo binh và UAV, đã tiến lên tại một số khu vực. Các đơn vị Ukraine không có hoạt động tiến công đáng kể mà tập trung củng cố những vị trí đang kiểm soát.

Bộ Chỉ huy Ukraine đã điều một số phương tiện thiết giáp tới tỉnh Sumy. Phần lớn trong số này là các phương tiện được khôi phục sau sửa chữa. Nhiều khả năng các đơn vị Ukraine sẽ sử dụng chúng tại những trận địa hỏa lực kín trong phòng ngự nhằm bù đắp tình trạng thiếu nhân lực.

Tại huyện Sumy, các đơn vị xung kích Nga tiến gần Khoten, Kiyanitsa và Maryino. Giao tranh bằng vũ khí bộ binh đang diễn ra gần Malaya Rybitsa.

Tại huyện Shostka, các đơn vị Nga tiến gần Ulanovo và Tolstodubovo. Tại huyện Krasnopolye, giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra gần Stepok.

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