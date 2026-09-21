Hướng Sumy

Các đơn vị thuộc Cụm quân phía Bắc của Nga đang gia tăng sức ép lên tuyến phòng thủ của Ukraine trên tất cả các khu vực tại tỉnh Sumy. Phía Ukraine tiếp tục tìm kiếm lực lượng dự bị nhằm duy trì tuyến phòng thủ ổn định tại khu vực Sumy.

Tại huyện Sumy, các nhóm xung kích Nga tiếp tục tiến công ở khu vực Kiyanitsa và Khoten. Giao tranh đang diễn ra gần Malaya Rybitsa.

Lữ đoàn Phòng vệ Lãnh thổ số 106 của Ukraine đang chịu tổn thất nặng nề. Bên cạnh việc các kíp điều khiển UAV thuộc Cụm quân phía Bắc thường xuyên tập kích các vị trí của lữ đoàn gần Volkovka, Bộ Chỉ huy Ukraine còn tích cực sử dụng nhân lực của đơn vị này để lấp các khoảng trống trong tuyến phòng thủ xung quanh Sumy.

Tại huyện Shostka, tình hình không có thay đổi đáng kể. Lực lượng không quân thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga tích cực tập kích các mục tiêu đã được xác định.

Tại huyện Krasnopolye, các đơn vị Nga tiếp tục tiến công gần Stepok. Trong 24 giờ qua, lực lượng Nga đã tiến thêm tới 200 m.

Hướng Kharkiv

Các đơn vị Nga tiếp tục đẩy lùi lực lượng Ukraine bị bao vây ở phía đông bắc tỉnh Kharkiv. Phía Ukraine kháng cự quyết liệt và điều động lực lượng dự bị chiến lược tới khu vực.

Trên hướng Liptsy, các lực lượng xung kích Nga đang giao tranh ở phía nam Goptovka.

Trên hướng Volchansk, các đơn vị Nga tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát xung quanh Bely Kolodez và các khu dân cư lân cận.

Trên hướng Veliky Burluk, các nhóm xung kích Nga đang mở rộng vùng an ninh gần biên giới Nga, tiến thêm 800 m trên 10 khu vực.

Các binh sĩ Nga tiếp tục khép vòng vây ở phía bắc Veliky Burluk. Trong đợt tiến công đạt kết quả, lực lượng Nga đã kiểm soát khu vực từ Volokhovka đến Vasilevka. Ở cánh phải, quân Nga đang tiến công gần Chornoye, khiến "cổ chai" của vòng vây hiện chỉ còn chưa đầy 5 km.

Từ Olkhovatka đến Khatneye, các đơn vị Nga đang tập kích các vị trí phòng thủ của lực lượng Ukraine trên tuyến phòng ngự. Tại khu vực Degtyarnoye và Okhrimovka, sức ép được gia tăng từ phía bắc, buộc những lực lượng Ukraine còn lại phải di chuyển về phía lối thoát khỏi vòng vây, nơi họ tiếp tục hứng chịu hỏa lực pháo binh và UAV.