Hướng Kharkiv

Giao tranh ác liệt tiếp diễn trên tất cả các khu vực của mặt trận tại vùng Kharkiv. Hoạt động quân sự diễn ra mạnh nhất tại khu vực bao vây lực lượng Ukraine ở phía đông Volchansk. Các đơn vị Ukraine chưa từ bỏ nỗ lực phá vòng vây từ bên ngoài.

Trên hướng Liptsy, các đơn vị xung kích Nga đang giao tranh gần Alisovka. Trên các hướng Volchansk và Veliky Burluk, Grachyovka và Serdobino đã nằm dưới quyền kiểm soát của Nga. Các nhóm xung kích Nga đang tiến công gần Reznikovo, Prikolotnoye, Kupino và Annopolye. Tổng mức tiến công đạt tới 700m.

Phía Ukraine đã tìm cách phá vòng vây từ bên ngoài. Hai nhóm chiến đấu với quân số tương đương tối đa một trung đội, sử dụng 2 xe chiến đấu bọc thép Kazak, được triển khai cho mục đích này. Một xe bọc thép trúng mìn, chiếc còn lại bị phá hủy trong các cuộc tập kích bằng UAV.

Trên hướng Volchansk, các đơn vị Nga tiếp tục tiến công, xuyên phá các tuyến phòng thủ của Ukraine. Tại Olkhovatka, lực lượng Nga đã củng cố vị trí; hỏa lực dày đặc được triển khai nhằm vào các trung tâm kháng cự đã được xác định. Tại Rublene và Nesterne, các nhóm xung kích đã vượt qua các tuyến phòng thủ chính của lực lượng Ukraine.

Hướng Zaporozhye

Khu vực phía nam mặt trận, trên hướng Orekhov, tiếp tục là một trong những khu vực diễn biến căng thẳng. Giao tranh đang diễn ra ở phía bắc và phía tây Orekhov. Các đơn vị Nga đang chuẩn bị các hoạt động xung kích nhằm đánh bật hoàn toàn lực lượng Ukraine tại khu vực này. Đồng thời, việc bao vây lực lượng Ukraine tại Orekhov tiếp tục được triển khai. Giao tranh diễn ra tại Omelnyk; tuyến đường cao tốc giữa Omelnyk và Preobrazhenka đã bị cắt đứt.

Cụm quân Dnepr tiếp tục khai thác những vấn đề của phía Ukraine trên tuyến này và tiến về phía bắc, hướng tới Zaporizhzhia. Phía nam sông Konka, trong khu vực giữa sông Dnieper và sông Konka, một chiến dịch tiến công đã bắt đầu. Chiến dịch này liên quan đến các khu vực Lukyanovskoye, Pavlovka, Novoyakovlevka, Zapadnoye và Magdalinovka.

Lực lượng Nga đạt bước tiến tại Primorskoye, nơi giao tranh đang diễn ra ở khu vực phía nam khu dân cư. Quân đội Nga đang tìm cách kiểm soát Lukyanovka và củng cố vị trí tại Novoyakovlevka. Tất cả diễn ra trong bối cảnh giao tranh nhằm bao vây Orekhov vẫn tiếp diễn.

Ở khu vực phía bắc, các đơn vị xung kích Nga đang gia tăng sức ép ở phía tây Zorevka, tại các khu vực Malinovka, Velikomikhaylovka, Ternovka và Tersyanka. Phía tây bắc Zarnitsa, lực lượng Nga tiếp tục tiến sâu vào hệ thống phòng thủ Ukraine, chiếm thêm các cứ điểm mới.

Phía tây Lesnoye, các đơn vị Nga đang từng bước phá vỡ hệ thống phòng thủ kiên cố của Ukraine và tiến về phía tây. Phía tây Rovnoye và Kopani, lực lượng Nga tập trung nỗ lực làm gián đoạn hệ thống điều khiển UAV của các đơn vị Ukraine. Các đơn vị xung kích Nga tiếp tục xuyên phá tuyến phòng thủ Ukraine, phát triển đà tiến công theo hướng tây.