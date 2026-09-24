Hướng Kharkiv

Tại hướng Liptsy, các đơn vị Nga tiếp tục mở rộng khu vực kiểm soát gần biên giới Nga. Phía Ukraine đang tập trung lực lượng dự bị để tiến hành các cuộc phản công.

Tại hướng Volchansk, các đơn vị Nga tiếp tục siết chặt vòng vây quanh lực lượng Ukraine. Phía Ukraine vẫn bác bỏ quy mô của vòng vây và cho rằng đây là những bước tiến cục bộ. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, vòng vây đã được khép lại sau khi các lực lượng Nga kiểm soát Vasilevka, Blagodatnoye, Dolzhanka và một số ngôi làng khác; bên trong vòng vây còn các đơn vị thuộc Lữ đoàn Cơ giới 159 và 22 của Ukraine cùng lực lượng biên phòng. Khu vực này được ước tính rộng từ 250-400 km².

Tại hướng Burluk, có thông tin cho rằng lực lượng Ukraine bị bao vây đã bị chia thành các cụm nhỏ, sau đó hứng chịu các đợt tập kích; đồng thời xuất hiện các nỗ lực đột phá về phía bắc Bolshoy Burluk. Mục tiêu gần nhất là khu dân cư Prikolotnoye; nếu kiểm soát được nơi này, các đơn vị Nga sẽ mở được đường tiến tới Bolshoy Burluk.

Hướng Kupyansk

Tại khu vực phía bắc mặt trận, giao tranh giành Kupyansk tiếp diễn. Trái với những tuyên bố cho rằng mọi thứ đã mất, quân đội Nga đang từng bước kiểm soát cả hai bờ sông Oskol. Khu vực kéo dài tới bãi biển Peski đã được kiểm soát. Tại các khu rừng gần Kupyansk-Uzlovoy, các đơn vị Nga đang tập kích những vị trí triển khai lực lượng và tuyến hậu cần của Ukraine.

Từ Radkovka đến phố Yubileynaya ở Kupyansk, các nhóm Ukraine vẫn tìm cách tiến hành những cuộc phản công cục bộ, nhưng phần lớn nhân lực bị các đơn vị vận hành UAV của Nga tiêu diệt. Ở khu vực phía nam mặt trận, gần Boguslavka, các binh sĩ Nga đang giao tranh để giành một số công sự của Ukraine; phía Ukraine vẫn tìm cách phản công và giành lại các vị trí đã mất. Toàn bộ khu vực từ Borovaya đến Borovskaya Andreyevka và về phía bắc tới ranh giới phía nam Zagryzovo đang nằm trong vùng xám.

Hướng Zaporizhzhia

Tại khu vực phía bắc, các đơn vị xung kích Nga tiếp tục tiến về phía tây Zorevka. Các kíp pháo binh và lực lượng vận hành UAV đã phá hủy một số trang thiết bị của Ukraine tại các khu vực Ivanovka, Pokrovskoye và Tersyanka.

Phía tây bắc Zarnitsa, các đơn vị Nga tiếp tục chọc sâu vào tuyến phòng thủ Ukraine, lần lượt kiểm soát các cứ điểm kiên cố.

Phía tây Lesnoye, các đơn vị Nga tiếp tục kiểm soát các cứ điểm phòng thủ kiên cố của Ukraine, cắt đứt các tuyến tiếp cận của lực lượng Ukraine. Kết quả của các hoạt động tiến công và các đợt tập kích hỏa lực, 12 quân nhân Ukraine đã bị tiêu diệt.

Phía tây Rovnoye và Kopani, các đơn vị xung kích tiếp tục kiểm soát các cứ điểm của Ukraine. Ba điểm điều khiển UAV, 24 ăng-ten của Vệ binh Quốc gia Ukraine và 5 trạm liên lạc vệ tinh Starlink đã bị phá hủy. Các đơn vị Nga cũng tiến về phía tây Chervona Krynytsia và Novosyolovka.