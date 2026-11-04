Nga siết chặt quy định xử phạt người nước ngoài vi phạm pháp luật

Đây là một trong những biện pháp nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động di cư và bảo đảm an ninh, trật tự công cộng.

Trong ảnh: Cảnh sát Nga tuần tra tại thủ đô Moskva. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo quy định mới, danh mục các hành vi vi phạm hành chính có thể dẫn đến trục xuất người nước ngoài được mở rộng từ 22 lên 45 hành vi. Các vi phạm bổ sung bao gồm gây rối trật tự công cộng, vi phạm quy định tổ chức sự kiện công cộng, không chấp hành yêu cầu hợp pháp của cảnh sát và xúc phạm quân đội Nga.

Đáng chú ý, hành vi buôn bán ma túy cũng được bổ sung vào danh sách những vi phạm mà biện pháp trục xuất không thể được thay thế bằng hình thức xử phạt khác. Bên cạnh đó, mức phạt tối thiểu và tối đa đối với các cá nhân vi phạm quy định về di trú cũng được điều chỉnh tăng.

Cục Di trú Nga cho biết những thay đổi này nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, đồng thời đẩy nhanh quá trình trục xuất những người nước ngoài có hành vi đe dọa an ninh công cộng.

Trước đó, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cho biết số người nước ngoài bị trục xuất khỏi nước này do các hành vi vi phạm đã tăng 2,6 lần trong vòng 1,5 năm. Kể từ năm 2024, Nga đã ban hành và đưa vào thực thi 32 luật liên bang nhằm cải cách chính sách di cư, trong đó có 21 luật do các đại biểu Duma Quốc gia đề xuất.

Theo số liệu của Bộ Nội vụ Nga, trong 6 tháng đầu năm 2026, nước này đã trục xuất 72.600 công dân nước ngoài và gửi 7.700 thông báo cấm nhập cảnh tới các cơ quan an ninh.