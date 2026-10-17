Nga sẵn sàng tham gia bình ổn thị trường năng lượng

Phát biểu tại diễn đàn quốc tế Tuần lễ Năng lượng Nga, ông Novak cho biết giá dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ trên thế giới hiện cao gần gấp đôi so với đầu năm. Ông nhấn mạnh Nga tiếp tục là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy cho các thị trường toàn cầu, trong đó có châu Á.

Bên cạnh đó, Nga đang tăng cường bảo vệ các cơ sở năng lượng trước nguy cơ bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Các biện pháp bao gồm củng cố hệ thống phòng không và triển khai các phương án bảo vệ cơ sở vật chất, đồng thời thúc đẩy hợp tác với các quốc gia đối tác.

Theo Phó Thủ tướng Alexander Novak, những nỗ lực này nhằm bảo vệ hạ tầng năng lượng và duy trì nguồn cung trong bối cảnh thị trường toàn cầu còn nhiều biến động.