Nga sẵn sàng nối lại cuộc đàm phán 3 bên với Ukraine và Mỹ sau ngày 4/11

Ngày 25/10, Trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yuri Ushakov thông tin Nga sẵn sàng nối lại đàm phán 3 bên với Ukraine và Mỹ sau ngày 4/11, nhưng không quá kỳ vọng vào cuộc họp này.

Tuyên bố được đưa ra sau phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về vòng đàm phán 3 bên mới dự kiến ​​diễn ra vào nửa đầu tháng 11. Thủ đô Abu Dhabi của Ả Rập Xê Út có thể là một trong những địa điểm được lựa chọn tổ chức cuộc đàm phán.

“Cột mốc tiếp theo là ngày 4/11, ngày lễ lớn của chúng tôi. Sau thời điểm đó, chúng tôi sẵn sàng khôi phục các cuộc đàm phán”, ông Ushakov cho hay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Trợ lý điện Kremlin Yuri Ushakov tham dự cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. (Ảnh: Getty)

Ngày 4/11 là Ngày Đoàn kết Dân tộc của Nga và cũng là thời điểm ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ. Tuy nhiên, ông Ushakov nhấn mạnh, không nên đặt kỳ vọng quá cao vào cuộc gặp này. Theo ông, thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine “vẫn cần được hoàn thiện”.

Trước đó, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner có cuộc gặp với Tổng thống Zelensky và các đối tác châu Âu, bao gồm Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store.

Ông Witkoff cũng có cuộc gặp kéo dài 3 giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại St. Petersburg, sau đó Điện Kremlin tuyên bố sẵn sàng nối lại cuộc đàm phán ba bên vào tháng 11. Ông Witkoff cho biết, cuộc thảo luận giữa đại diện của Ukraine, Mỹ và Nga sẽ “tiếp tục ở cấp độ kỹ thuật”.

Từ lâu, Tổng thống Putin tránh gặp ông Zelensky. Thay vào đó, người đứng đầu điện Kremlin được cho là đang tìm cách gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Trung Quốc vào tháng tới nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình có lợi mà không cần sự tham gia của Ukraine .

Trong những tuần gần đây, ông Trump cũng chỉ trích mạnh mẽ ông Zelensky, đơn phương tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn năng lượng giữa Nga và Ukraine nhưng cuối cùng thất bại. Ông Trump còn đe dọa cắt đứt việc chia sẻ thông tin tình báo với Kiev và nới lỏng lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu mỏ của Nga.