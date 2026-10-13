Nga sẵn sàng ngừng tấn công Ukraine trong ngày bầu cử

Tuy nhiên, Moskva bác bỏ đề xuất ngừng bắn 60 ngày của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho rằng cần hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Theo hãng thông tấn TASS, ngày 12-10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh đề nghị của Nga chỉ giới hạn trong ngày bầu cử, không phải một lệnh ngừng bắn kéo dài. Ông cho rằng khoảng thời gian 60 ngày mà Kiev đề xuất có thể được sử dụng để tập hợp lại lực lượng và tiếp tục chiến đấu.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moskva không còn tin tưởng những cam kết từ phía Ukraine.

Liên quan đến tình hình chiến sự, Điện Kremlin cho biết chưa bình luận về tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Nga và Ukraine đã đồng ý ngừng tấn công các cơ sở năng lượng. Ông Peskov nói các cuộc trao đổi vẫn đang diễn ra.

Trong khi đó, ông Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng thực hiện thỏa thuận với điều kiện Nga có hành động tương ứng. Kiev chỉ ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga nếu Moskva chấm dứt các cuộc tập kích nhằm vào lưới điện Ukraine.

Tổng thống Mỹ ngày 11-10 thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng hai bên đã đồng ý ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng. Tuy nhiên, Kiev cho biết các cơ sở năng lượng của nước này vẫn tiếp tục bị tấn công.

Căng thẳng ngoại giao tiếp tục gia tăng khi ông Trump cho rằng Ukraine cần một nhà lãnh đạo mới có khả năng đạt được thỏa thuận, đồng thời cáo buộc ông Zelensky đã bỏ lỡ nhiều cơ hội chấm dứt xung đột.