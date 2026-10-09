Nga sẵn sàng làm trung gian hòa giải xung đột Iran - Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vừa gặp nhau tại Turkmenistan, bên lề hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), tổ chức quy tụ các quốc gia từng thuộc Liên Xô.

Theo các hãng thông tấn Nga, tại cuộc gặp, ông Putin khẳng định Moscow sẵn sàng hỗ trợ Tehran tìm giải pháp cho cuộc xung đột hiện nay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian gặp nhau tại Turkmenistan. Ảnh: Sergei Bobylev/TASS

Ông Putin cho rằng Iran đang thực sự nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột, đồng thời nhấn mạnh cuộc chiến bùng phát không phải do lỗi của Tehran. Nhà lãnh đạo Nga cũng đánh giá quan hệ giữa Moscow và Tehran đang có những bước phát triển tích cực.

Trước đó, theo hãng thông tấn IRNA của Iran, trong cuộc điện đàm ngày 7/10, ông Putin đã thông báo với người đồng cấp Iran rằng Nga sẵn sàng làm trung gian cho các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Trung Đông. Tuy nhiên, tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ của Nga chưa đồng nghĩa với việc một cơ chế hòa giải cụ thể đã được thiết lập hoặc các bên tham chiến đã đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Iran diễn ra khi triển vọng đàm phán giữa Iran và Mỹ vẫn chưa rõ ràng. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/10 cho biết Washington sẽ không tiến hành tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ, dự kiến diễn ra ngày 3/11. Ông Trump đồng thời nhận định hai nước đang tiến hành các cuộc đàm phán “hiệu quả” nhằm chấm dứt cuộc chiến.

Trong bối cảnh các mặt trận ngoại giao và quân sự đan xen, tuyên bố của Tổng thống Nga Putin là một diễn biến đáng chú ý trong nỗ lực của các bên tìm kiếm giải pháp cho cuộc chiến tại Trung Đông. Khả năng Moscow đóng góp vào tiến trình này sẽ phụ thuộc vào những bước đi ngoại giao cụ thể tiếp theo, cũng như mức độ sẵn sàng đối thoại của các bên liên quan.