Nga sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao APEC

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng 13/11, tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko đã tham dự và phát biểu tại Phiên họp toàn thể của Quốc hội Việt Nam.

Phát biểu tại phiên họp, bà Valentina Ivanovna Matviyenko bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam, đồng thời cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Quốc hội Việt Nam. Nhấn mạnh nền tảng lịch sử và truyền thống hữu nghị giữa hai dân tộc, bà khẳng định quan hệ Nga-Việt được xây dựng trên tình hữu nghị lâu đời, sự tin cậy và những giá trị chung đã được thử thách qua thời gian./.