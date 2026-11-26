Quốc vương Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Nga và Brunei quan tâm đến việc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác trong lĩnh vực vốn là trọng tâm truyền thống của quan hệ song phương - lĩnh vực năng lượng.

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ nâng cao tỷ lệ khai thác tại các mỏ dầu khí hiện đang được phát triển ở Brunei, cũng như trong việc phát triển các mỏ dự trữ khó khai thác.

Chúng tôi có thể chia sẻ kinh nghiệm, năng lực độc đáo của mình và các giải pháp kỹ thuật hiệu quả cao trong lĩnh vực này với những người bạn Brunei, đặc biệt là về việc khai thác các loại hydrocarbon khó thu hồi.

Nga cũng nhận thấy triển vọng thiết lập xuất khẩu sản phẩm hóa dầu của mình, và thực hiện các dự án chung trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và năng lượng hạt nhân", Tổng thống Nga Vladimir Putin nói sau cuộc hội đàm với Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah hôm 25/11.

Ngày 25/11, Quốc vương Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin.

Chuyến thăm diễn ra nhân dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1/10/1991 - 1/10/2026).

Theo TASS