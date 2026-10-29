Nga sẵn sàng bảo đảm an toàn cho ông Zelensky nếu đến Moscow đàm phán

Cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov ngày 27/10 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn hoan nghênh khả năng ông Volodymyr Zelensky đến Moscow để tiến hành đàm phán trực tiếp nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột Ukraine.

Ông Ushakov khẳng định Nga sẽ cung cấp các điều kiện cần thiết, bao gồm những biện pháp bảo đảm an ninh, nếu nhà lãnh đạo Ukraine quyết định đến thủ đô Nga.

"Tổng thống của chúng tôi đã nói đến cả triệu lần, thậm chí là triệu rưỡi lần rằng, nếu ông ấy thực sự muốn nói chuyện, hãy đến Moscow. Ở đây, ông ấy sẽ được bảo đảm mọi biện pháp an ninh cần thiết", ông Ushakov nói.

Theo cố vấn Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm ngày 27/10, Thủ tướng Na Uy đã thông báo với ông Putin rằng ông Zelensky mong muốn tổ chức cuộc gặp trực tiếp với nhà lãnh đạo Nga.

Trước đó, Tổng thống Ukraine cho biết muốn thu xếp gặp ông Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Mỹ vào tháng 12.

Ông Zelensky nói sẵn sàng tới Miami nếu Tổng thống Nga tham dự sự kiện. Tuy nhiên, Moscow cho rằng thủ đô Nga là địa điểm phù hợp cho cuộc đàm phán trực tiếp.

Những tuyên bố mới được đưa ra khi các bên chuẩn bị nối lại tiến trình đàm phán ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine. Cuộc gặp dự kiến diễn ra trong nửa đầu tháng 11 tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Theo ông Ushakov, việc khôi phục tiến trình đàm phán là chủ đề chính trong cuộc điện đàm giữa ông Putin với lãnh đạo Na Uy và Phần Lan.

Điện Kremlin cho biết hiện chưa xem xét việc đưa đại diện châu Âu tham gia các cuộc đàm phán về Ukraine. Ông Ushakov nói vấn đề này sẽ được quyết định ở giai đoạn sau.

Các nước châu Âu ủng hộ Kiev đang tìm cách có tiếng nói trong những thảo luận liên quan đến an ninh khu vực.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nhấn mạnh kết quả cuộc chiến sẽ tác động trực tiếp đến an ninh của Phần Lan và toàn châu Âu, trong khi Na Uy và Phần Lan đều có chung đường biên giới với Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đánh giá cuộc trao đổi giữa ông Putin và lãnh đạo hai nước Bắc Âu là quan trọng, đồng thời cho rằng việc các bên trực tiếp truyền đạt lập trường giúp duy trì đối thoại.