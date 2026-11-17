NSND Trần Nhượng sinh năm 1952 tại Hải Dương (nay thuộc Hải Phòng). Ông là gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Bắc, đặc biệt nổi tiếng với những vai diễn có tính cách phức tạp, quyền lực, thậm chí phản diện. Trong mắt nhiều khán giả, chỉ cần nhìn thấy Trần Nhượng xuất hiện trên màn ảnh là người ta đã nghĩ ngay đến hình ảnh một vị lãnh đạo biến chất, một ông trùm hay nhân vật có nhiều mưu mô.

NSND, Đại tá Trần Nhượng.

Thế nhưng, ít ai hay biết bước ngoặt đưa nam nghệ sĩ đến với môn nghệ thuật thứ bảy lại bắt nguồn từ một sự tình cờ. Sau khi hoàn thành bậc phổ thông, Trần Nhượng vốn nộp hồ sơ thi vào khoa Toán của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội nhưng không may trượt. Đúng giai đoạn này, Đoàn Ca múa kịch Hải Hưng thông báo tuyển diễn viên. Nhờ sự khích lệ từ bạn bè, ông quyết định nộp đơn thi thử và bất ngờ được nhận.

Quyết định theo đuổi nghệ thuật khi ấy không nhận được sự đồng tình của gia đình. Bố mẹ mong muốn con trai học đại học, có một nghề nghiệp ổn định thay vì đi theo con đường sân khấu nhiều vất vả. Dẫu vậy, tình yêu dành cho diễn xuất đã khiến Trần Nhượng kiên trì với lựa chọn của mình.

Cột mốc quan trọng tiếp theo trong sự nghiệp của ông diễn ra vào năm 1983, khi nam nghệ sĩ chuyển công tác về Đoàn Nghệ thuật Công an nhân dân. Trải qua nhiều năm gắn bó và cống hiến, ông được tin tưởng giao giữ các trọng trách quản lý như Giám đốc Nhà hát Kịch Công an nhân dân, đồng thời được phong quân hàm Đại tá trước thời điểm về hưu.

NSND Trần Nhượng trong phim "Bão Ngầm". Ảnh: FBNV

Trên màn ảnh, Trần Nhượng ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm như Đêm hội Long Trì, Vệt sáng ngược, Ai giận ai thương, Chủ tịch tỉnh, Khi đàn chim trở về, Bản di chúc bí ẩn, Người phán xử, Sinh tử, Bão ngầm và Đấu trí.

Năm 2001, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Đến năm 2015, nam nghệ sĩ tiếp tục được trao danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, ghi nhận những đóng góp lâu dài cho nghệ thuật nước nhà.

Trái ngược hoàn toàn với con đường sự nghiệp gặt hái nhiều thành tựu, đường tình duyên của NSND Trần Nhượng lại vướng phải nhiều trắc trở. Sau ba lần đổ vỡ hôn nhân, hiện tại ông chọn tận hưởng cuộc sống một mình khi đã bước sang tuổi ngoài 70.

Nam nghệ sĩ từng thẳng thắn phủ nhận suy nghĩ cho rằng mình đào hoa như hình ảnh thường thấy trên phim. Ông cho biết những vai diễn phản diện, những nhân vật có nhiều mối quan hệ tình cảm khiến người ngoài dễ có cái nhìn khác về cuộc sống riêng của mình.

Ở tuổi ngoài 70, nam nghệ sĩ vẫn duy trì phong độ và tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Ở tuổi xế chiều, điều khiến nam nghệ sĩ cảm thấy may mắn là các con đều đã trưởng thành. Con trai ông là đạo diễn Trần Bình Trọng, gương mặt quen thuộc với khán giả qua các series hài Đại gia chân đất, Làng ế vợ. Con gái Anh Phương cũng theo đuổi nghệ thuật, từng hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất và người mẫu.

Hiện nay, NSND Trần Nhượng đang sống một mình tại khu vực Long Biên, Hà Nội. Ông bộc bạch rằng bản thân yêu thích sự tự do, không muốn gây phiền hà hay sống dựa dẫm vào con cái, nên đã từ chối nhiều lời ngỏ ý đón về ở chung từ con trai - đạo diễn Bình Trọng.

Trần Nhượng thường xuyên tham gia những bộ phim hài Tết của con trai - đạo diễn Trần Bình Trọng. Ảnh: FBNV

Với nam nghệ sĩ, việc có không gian riêng giúp ông chủ động sắp xếp thời gian, sinh hoạt và công việc. Khi rảnh rỗi, ông có thể đi cà phê với bạn bè, thăm con cháu hoặc nhận lời tham gia những dự án nghệ thuật phù hợp.

Dẫu vậy, nam nghệ sĩ từ chối lối sống khép kín, chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường. Ông vẫn giữ nhịp độ làm việc sôi nổi khi đều đặn góp mặt trong các bộ phim, tham dự sự kiện và lưu diễn tại nhiều tỉnh thành. Tháng 1/2026, Trần Nhượng từng phải nhập viện do ảnh hưởng của thời tiết lạnh kéo dài và việc di chuyển nhiều. Sau đó, sức khỏe của ông dần ổn định.