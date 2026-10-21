Ngã ra đường do lao vào ổ gà, nam thanh niên bị xe ben cán tử vong ở Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 21/10, tại khu vực trước cửa số nhà 1127 quốc lộ 6 (phường Yên Nghĩa, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một xe máy và ô tô ben, khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Đình Hiếu

Xe máy của nạn nhân nằm ở ổ gà. Ảnh: Đình Hiếu

Nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy mang BKS 29X1-796.XX do một nam thanh niên điều khiển, lưu thông theo hướng từ cầu Mai Lĩnh đi Yên Nghĩa. Khi đến trước cửa số nhà 1127 quốc lộ 6, xe máy lao vào một ổ gà khiến nam thanh niên ngã ra đường và bị ô tô ben mang BKS 29C-016.XX cán trúng.

Sau tai nạn, nam thanh niên tử vong tại chỗ; xe máy bị hư hỏng.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đình Hiếu

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 10 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Yên Nghĩa giải quyết vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.