Ngã ra đường do lao vào 'ổ gà', nam thanh niên bị xe ben cán tử vong

Chiều 21/10, một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực trước số nhà 1127 quốc lộ 6, thuộc địa bàn phường Yên Nghĩa, Hà Nội, khiến một nam thanh niên tử vong.

Theo thông tin ban đầu, nam thanh niên điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29X1-796.XX lưu thông theo hướng từ cầu Mai Lĩnh về bến xe Yên Nghĩa.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nam thanh niên đi xe máy tử vong sau khi lao vào ổ gà trên quốc lộ 6, đoạn qua phường Yên Nghĩa, Hà Nội.

Khi đến trước số nhà 1127 quốc lộ 6, chiếc xe máy lao vào ổ gà đọng nước, khiến người điều khiển ngã xuống đường. Đúng lúc này, ô tô ben mang biển kiểm soát 29RM-016.XX đi tới, cán trúng nạn nhân. Cú va chạm khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn tiếp tục làm dấy lên lo ngại về tình trạng mặt đường xuống cấp trên quốc lộ 6, đặc biệt tại những đoạn có nhiều ổ gà đọng nước, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Nhiều vị trí trên quốc lộ 6 xuống cấp, mặt đường hư hỏng trong quá trình triển khai dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Hà Đông - Xuân Mai.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai được khởi công từ tháng 3/2022, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2022-2027. Đây là dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội, có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện trục giao thông hướng tâm phía tây nam Thủ đô.

Tuy nhiên, mật độ phương tiện lưu thông lớn, khiến một số đoạn tuyến qua phường Yên Nghĩa xuất hiện tình trạng mặt đường hư hỏng, nhiều ổ gà, ổ voi đọng nước. Những vị trí này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là khi người điều khiển phương tiện khó quan sát tình trạng mặt đường.