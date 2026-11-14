Nga ra điều kiện để châu Âu tham gia tiến trình đàm phán hòa bình Ukraine

Theo hãng thông tấn Anadolu, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 13/11 đã lên tiếng về về khả năng châu Âu tham gia các cuộc đàm phán hòa bình Nga - Ukraine.

"Nếu phía châu Âu có người được ủy quyền theo một hình thức nào đó để tiến hành đàm phán và nếu họ thực sự mong muốn, tất nhiên chúng tôi sẵn sàng đối thoại với họ. Tuy nhiên, chỉ khi chúng tôi hiểu được thiện chí thực sự và sự sẵn sàng đóng góp của họ cho tiến trình hòa bình, chúng tôi mới có thể đưa ra quyết định về việc tổ chức đàm phán về cuộc khủng hoảng ở Ukraine theo định dạng mở rộng", ông Peskov cho biết.

Phát ngôn viên Điện Kremlin cũng từ chối nhận xét về những thông tin cho rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có thể đảm nhận vai trò đặc phái viên của châu Âu trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

"Mỗi giờ trôi qua lại xuất hiện những bản tin nêu tên những ứng cử viên hoàn toàn khác nhau. Vì lẽ đó, chúng tôi chưa thể đưa ra bất kỳ nhận định cụ thể nào", ông Peskov cho hay.

Theo nguồn tin của hãng thông tấn TASS, giới chức châu Âu đang chia thành ba phe về việc ai sẽ đại diện cho khối trong các cuộc thương lượng với Nga. Phe thứ nhất ủng hộ Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa. Phe thứ hai gồm Pháp và Đức không muốn nhường vị trí trong bàn đàm phán cho đại diện từ Brussels. Phe thứ ba ủng hộ Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas.

Liên quan đến tình hình ở tiền tuyến, ông Peskov cho biết: “Chúng tôi kêu gọi cả Mỹ và các nước châu Âu sử dụng ảnh hưởng của mình để gây sức ép với Ukraine, qua đó hối thúc nước này triển khai chiến dịch nhân đạo tại thành phố Kostiantynivka. Đề xuất này được xây dựng trên cơ sở kinh nghiệm từ thỏa thuận ngừng bắn ở Oleshky".