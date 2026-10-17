Nga: Quyết định miễn áp dụng trừng phạt của Mỹ có lợi cho cả đôi bên

Đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế Kirill Dmitriev tuyên bố như trên ngày 17/10, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh miễn áp dụng Đạo luật Lindsey O. Graham về trừng phạt Nga và Iran năm 2026.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký một bản ghi nhớ tại Nhà Trắng ở Washington DC. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo hãng thông tấn TASS, trên ứng dụng tin nhắn Telegram, ông Dmitriev nêu rõ Đạo luật Graham đã làm gián đoạn hoàn toàn hợp tác kinh tế giữa Nga và Mỹ, gây thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế Mỹ và thị trường toàn cầu. Do đó, theo ông, “Việc chính quyền Tổng thống Trump dừng thực thi Đạo luật Graham thật sự là thời khắc lịch sử quan trọng. Thay vì trừng phạt và đối đầu, hai nước có thể đối thoại, hợp tác đôi bên cùng có lợi và chia sẻ trách nhiệm vì sự ổn định toàn cầu”.

Đạo luật Lindsey O. Graham được ký ban hành ngày 18/9, với trọng tâm hướng tới tăng cường trừng phạt các quan chức, ngân hàng và lĩnh vực năng lượng, quốc phòng của Nga. Tuy nhiên ngay trước khi Đạo luật có hiệu lực vào ngày 18/10, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh miễn áp dụng đạo luật. Ông cho biết đã gửi Quốc hội văn bản xác nhận việc miễn áp dụng các biện pháp này vào thời điểm hiện nay là phù hợp với lợi ích quốc gia, kèm báo cáo giải thích cơ sở của quyết định. Tuy nhiên sắc lệnh cũng nêu rõ việc miễn áp dụng này không ảnh hưởng đến các biện pháp trừng phạt Nga đã được ban hành theo những sắc lệnh hành pháp trước đó. Nhà Trắng hiện chưa công bố những chi tiết cụ thể về cơ sở của quyết định. Kiev và châu Âu ngay lập tức đã bày tỏ quan ngại về lập trường của Washington trong cuộc xung đột tại Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đồng thời kêu gọi các đồng minh tiếp tục gia tăng sức ép với Moskva.

Động thái trên diễn ra khoảng một tuần sau khi ông Trump thông báo Mỹ đạt thỏa thuận với Nga về việc cung cấp dầu diesel nhằm bổ sung nguồn cung cho thị trường và góp phần hạ nhiệt giá nhiên liệu. Thỏa thuận gây tranh cãi trong bối cảnh giá năng lượng tại Mỹ tăng cao, trong khi các đợt tập kích nhằm vào cơ sở năng lượng Nga và những căng thẳng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường.

Theo giới quan sát, quyết định miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt mới cho thấy chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc giữa mục tiêu gây sức ép với Nga và những ưu tiên về nguồn cung, giá năng lượng trong nước.