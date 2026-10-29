Nga quảng bá tiềm năng du lịch các địa phương tại thị trường Việt Nam

Các đại biểu dự chương trình. (Ảnh: NGÔ HƯƠNG)

Chương trình do Trung tâm Phát triển Chiến lược (CSR) Liên bang Nga tổ chức nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch của các vùng miền nước Nga đến du khách Việt Nam, đồng thời tăng cường kết nối và mở rộng cơ hội hợp tác du lịch giữa 2 nước.

Tham dự sự kiện có ông Vladimir Murashkin, Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga (Rossotrudnichestvo) tại Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội; bà Anna Dolinina, Tùy viên Kinh tế, đại diện Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga tại Việt Nam; bà Daria Khakhalina, Giám đốc Trung tâm Phát triển du lịch quốc tế trực thuộc Trung tâm Phát triển chiến lược (CSR) Liên bang Nga cùng đông đảo đại diện các công ty lữ hành và doanh nghiệp du lịch của 2 nước.

Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội Vladimir Murashkin phát biểu khai mạc sự kiện. (Ảnh: NGÔ HƯƠNG)

Phát biểu khai mạc sự kiện, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội Vladimir Murashkin nhấn mạnh tầm quan trọng của các hoạt động giao lưu nhân dân và phát triển hợp tác du lịch trong việc củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Liên bang Nga và Việt Nam; đồng thời bày tỏ mong muốn các chuyên gia Việt Nam tích cực tham gia phát triển những tuyến du lịch đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng của người dân hai nước.

Bà Anna Dolinina, Tùy viên Kinh tế, đại diện Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga tại Việt Nam bày tỏ mong muốn tăng cường kết nối giữa các địa phương và doanh nghiệp du lịch Nga-Việt Nam. (Ảnh: NGÔ HƯƠNG)

Bà Anna Dolinina, Tùy viên Kinh tế, đại diện Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga tại Việt Nam, khẳng định du lịch là lĩnh vực giàu tiềm năng hợp tác giữa 2 nước, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường kết nối giữa các địa phương và doanh nghiệp du lịch Nga-Việt Nam.

Theo bà Anna Dolinina, triển vọng phát triển du lịch song phương đang ngày càng rộng mở trong bối cảnh lượng khách trao đổi giữa 2 nước có xu hướng gia tăng. Những chính sách tạo thuận lợi cho đi lại, việc mở rộng mạng lưới đường bay và triển khai các giải pháp hỗ trợ thanh toán được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ những rào cản, thúc đẩy giao lưu du lịch giữa 2 quốc gia.

Các đại diện doanh nghiệp, lữ hành Việt Nam trao đổi với các đối tác Nga. (Ảnh: NGÔ HƯƠNG)

Bà Anna Dolinina cho biết, Nga đã quyết định áp dụng chính sách miễn thị thực cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông trong thời gian từ ngày 15/10/2026 đến hết ngày 15/10/2027. Theo đó, công dân Việt Nam được lưu trú tại Nga tối đa 30 ngày cho mỗi lần nhập cảnh với các mục đích như du lịch, thăm thân, công tác hoặc tham gia sự kiện. Chính sách này không áp dụng đối với các trường hợp nhập cảnh để lao động, hoạt động báo chí, học tập hoặc cư trú.

Bên cạnh đó, kết nối hàng không giữa hai nước cũng đang từng bước được mở rộng, với các đường bay liên kết nhiều thành phố của Nga và Việt Nam. Theo số liệu thống kê, hiện có hơn 20 đường bay giữa hai nước. Bà Anna Dolinina khẳng định, những chuyển biến tích cực về chính sách thị thực và giao thông đang tạo điều kiện thuận lợi để du khách Việt Nam tiếp cận, khám phá các điểm đến đa dạng trên khắp nước Nga, đồng thời mở thêm cơ hội hợp tác cho ngành du lịch 2 nước.

Giám đốc Trung tâm Phát triển du lịch quốc tế trực thuộc CSR Daria Khakhalina mong muốn phía Việt Nam giúp phía Nga xác định được những định hướng hợp tác triển vọng, nâng cao sức hấp dẫn của các sản phẩm du lịch đối với du khách Việt Nam. (Ảnh: NGÔ HƯƠNG)

Tại sự kiện, Giám đốc Trung tâm Phát triển du lịch quốc tế trực thuộc CSR Daria Khakhalina giới thiệu các chương trình hợp tác du lịch giữa Nga và Việt Nam. Bà cũng bày tỏ mong muốn phía Việt Nam tích cực đóng góp ý kiến và trao đổi chuyên môn, giúp phía Nga xác định được những định hướng hợp tác triển vọng, nâng cao sức hấp dẫn của các sản phẩm du lịch đối với du khách Việt Nam, xây dựng các giải pháp phù hợp hơn với nhu cầu và thị hiếu của du khách hai nước.

Tại sự kiện, đại diện các địa phương Nga gồm Leningrad, Yaroslavl, Tula, Buryatia và Tatarstan giới thiệu các điểm đến và chương trình du lịch phù hợp với du khách Việt Nam.