Nga phóng vệ tinh vũ trụ 'sứa không gian' rực sáng trời đêm

Bầu trời Nga rực sáng với hiện tượng 'sứa không gian' Vụ phóng tên lửa Soyuz-2.1b từ sân bay vũ trụ Plesetsk của Nga tạo ra những dải sáng rực rỡ trên bầu trời, trông giống một con “sứa không gian” khổng lồ. Người dân địa phương đã ghi lại hiện tượng này ngày 7/11.

Ngày 7/11, Nga đã phóng thành công tên lửa Soyuz-2.1b mang theo vệ tinh vũ trụ phục vụ mục đích quân sự từ sân bay vũ trụ Plesetsk, tỉnh Arkhangelsk, theo RT.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quá trình phóng tên lửa và đưa thiết bị lên quỹ đạo diễn ra suôn sẻ. Cơ quan này thông báo: “Vào thời điểm dự kiến, vệ tinh đã được đưa vào quỹ đạo mục tiêu và được các hệ thống trên mặt đất thuộc Lực lượng Vũ trụ tiếp nhận, kiểm soát”. Các hệ thống trên thiết bị cũng hoạt động bình thường.

Vụ phóng tạo ra hiện tượng ánh sáng kỳ lạ trên bầu trời Cộng hòa Komi lân cận. Người dân địa phương đã ghi lại hình ảnh một luồng sáng rực rỡ lan rộng thành những dải sáng trong suốt, trông giống một con sứa khổng lồ giữa trời đêm.

Hiện tượng này thường xuất hiện khi tầng một của tên lửa kết thúc hoạt động, các tầng tách rời và động cơ tầng hai được kích hoạt. Khi đó, khí thải từ tên lửa ở độ cao lớn được ánh sáng Mặt Trời chiếu sáng, trong khi bầu trời tại khu vực quan sát dưới mặt đất đã tối.

Hiện tượng 'sứa không gian' rực rỡ trên bầu trời Cộng hòa Komi sau vụ phóng. Ảnh: RT.

Bộ Quốc phòng Nga không tiết lộ loại thiết bị được phóng cũng như nhiệm vụ cụ thể. Tuy nhiên, tên lửa đẩy tầm trung Soyuz-2.1b thường được sử dụng để đưa các vệ tinh định vị GLONASS, vệ tinh trinh sát điện tử Liana và vệ tinh thuộc hệ thống cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo Tundra lên quỹ đạo.

Trong một vụ phóng hồi tháng 3, Nga đã đưa 16 vệ tinh đầu tiên thuộc chòm vệ tinh Rassvet lên quỹ đạo. Được phát triển bởi công ty tư nhân Bureau 1440 và thường được ví như “Starlink của Nga”, hệ thống này cung cấp kết nối thông qua các vệ tinh hoạt động như những trạm thu phát sóng 5G.

Các vệ tinh cũng có thể hỗ trợ điều khiển thiết bị bay không người lái (UAV) và có khả năng chống chịu cao trước các hoạt động tác chiến điện tử.