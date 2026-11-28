Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết quân đội Nga đã phóng loạt tên lửa đạn đạo nhằm vào thủ đô Ukraine trong đêm 25/11. Các nhân chứng ghi nhận hai đợt tiếng nổ lớn vang lên trong thành phố.

Theo ông Klitschko, một trung tâm thương mại và hai tòa nhà ở bờ đông sông Dnieper trúng đòn tập kích.

Trong đó, một công trình bị hư hại nghiêm trọng. Ít nhất ba người bị thương, một nạn nhân trong tình trạng nguy kịch. Thị trưởng Kiev cảnh báo cuộc tấn công vẫn tiếp diễn và kêu gọi người dân ở lại trong các hầm trú ẩn.

Tài khoản AMK Mapping trên mạng xã hội X, chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, ước tính Nga đã sử dụng ít nhất 1 tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon và 7 quả đạn RM-48U trong đợt tập kích.

RM-48U vốn là tên lửa huấn luyện thuộc tổ hợp phòng không S-400. Theo thông tin được công bố, loại đạn này đã được hoán cải để thực hiện nhiệm vụ tấn công các mục tiêu trên mặt đất.

AMK Mapping cho rằng phòng không Ukraine không đánh chặn được bất kỳ quả đạn nào trong số này.

Các tên lửa RM-48U được cho là đã lao xuống khu công nghiệp ở phía đông Kiev, trong khi tên lửa Zircon đánh trúng một mục tiêu ở phía nam thành phố.

Tài khoản này cũng cho biết chưa phát hiện tên lửa đạn đạo Iskander-M tham gia đợt tấn công. Nga có thể tiếp tục tập kích trong những giờ tiếp theo, nhưng nhận định này chưa được xác nhận.

Bộ Quốc phòng Nga và Bộ tư lệnh Không quân Ukraine chưa công bố thông tin chính thức về diễn biến vụ việc.

Vì vậy, số lượng tên lửa được sử dụng, kết quả đánh chặn và mức độ thiệt hại hiện vẫn chủ yếu dựa trên dữ liệu do AMK Mapping đưa ra cùng thông báo từ chính quyền Kiev.

Đợt tập kích diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột Ukraine tiếp tục gặp khó khăn.

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner trước đó cảnh báo nguy cơ chiến sự ngày càng nghiêm trọng và cho rằng những tính toán sai lầm có thể khiến tình hình leo thang.

Ông Kushner cũng nhấn mạnh vấn đề lãnh thổ vẫn là trở ngại lớn trong đàm phán.

Bất đồng giữa Nga và Ukraine khiến ông cùng đặc phái viên Steve Witkoff chưa thể giúp thu hẹp khoảng cách giữa hai bên.