Nga phóng loạt tên lửa Iskander-M và Kalibr, phòng không Ukraine bị xuyên thủng

Nga tiến hành một trong những đợt tập kích kết hợp mới nhằm vào Ukraine trong rạng sáng, với hàng loạt tên lửa và UAV được phóng về Kiev, Zaporizhzhia, Odessa cùng nhiều khu vực khác.

Đợt tấn công khiến nhiều thành phố rung chuyển bởi các vụ nổ và gây thương vong cho dân thường.

Bộ tư lệnh Không quân Ukraine cho biết Nga sử dụng tên lửa chống hạm siêu thanh Oniks, tên lửa đạn đạo Iskander-M, tên lửa phòng không S-400 được hoán cải để tấn công mặt đất, 4 tên lửa hành trình Kalibr, 10 tên lửa lai UAV Banderol cùng 157 UAV các loại.

Ukraine tuyên bố các đơn vị phòng không đã bắn hạ hoặc chế áp 7 tên lửa Banderol và 124 UAV. Tuy nhiên, thông báo không đề cập việc đánh chặn thành công tên lửa Iskander-M, S-400 hoán cải hay Kalibr.

Điều này cho thấy nhóm vũ khí có tốc độ cao và quỹ đạo phức tạp tiếp tục tạo sức ép lớn đối với mạng lưới phòng không Ukraine.

Tài khoản tình báo nguồn mở AMK Mapping ước tính Nga đã phóng tổng cộng 14 tên lửa Iskander-M và S-400 hoán cải trong đợt tập kích. Đây là số liệu OSINT, không phải thống kê được Kiev xác nhận.

Tại Kiev, các cuộc tấn công xảy ra thành nhiều đợt. Chính quyền địa phương cho biết ít nhất 16 người bị thương, trong đó có 2 trẻ em. Một cơ sở giáo dục bị cháy, trong khi nhiều công trình phụ trợ, phương tiện và cơ sở thương mại bị hư hại.

Odessa ghi nhận 6 người bị thương, còn Zaporizhzhia có 3 người bị thương sau các cuộc tập kích nhằm vào khu vực công nghiệp.

Moscow nói mục tiêu chính là các cơ sở liên quan ngành công nghiệp quốc phòng và hạ tầng hỗ trợ quân sự Ukraine.

Trong số các địa điểm được Nga nêu có cơ sở sản xuất UAV tại Kiev, trung tâm dữ liệu De Novo, một số cơ sở năng lượng ở Brovary, nhà máy thép Zaporizhstal và tổ hợp khoa học sản xuất Iskra tại Zaporizhzhia.

Iskra là doanh nghiệp chuyên phát triển và sản xuất thiết bị vô tuyến điện tử, trong đó có các radar cảnh giới như 36D6 được sử dụng trong hệ thống phòng không S-300.

Hình ảnh vệ tinh trên hệ thống FIRMS của NASA cũng ghi nhận các điểm phát nhiệt tại một số khu vực được cho là xảy ra hỏa hoạn.

Cuộc tập kích cho thấy Nga tiếp tục kết hợp nhiều lớp vũ khí, từ UAV giá rẻ đến tên lửa đạn đạo và hành trình, nhằm tạo áp lực lên hệ thống phòng không Ukraine.

Trong khi đó, Kiev đang đối mặt với bài toán duy trì nguồn đạn đánh chặn cho các tổ hợp phòng không hiện đại trong bối cảnh xung đột kéo dài.