Nga phóng 21 tên lửa đạn đạo, Kiev rung chuyển trong đòn tập kích quy mô lớn

Nga tiến hành đợt tập kích hiệp đồng bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Ukraine trong đêm 21/10, gây nhiều vụ nổ tại thủ đô Kiev.

Không quân Ukraine cho biết Nga triển khai các loại tên lửa đạn đạo Iskander-M, đạn phòng không S-400 hoán cải, tên lửa siêu vượt âm Zircon và tên lửa chống hạm Oniks, cùng 210 UAV.

Theo cơ quan này, lực lượng phòng không đã bắn hạ 181 UAV, trong khi các đòn tập kích đánh trúng 32 địa điểm và mảnh vỡ rơi xuống 8 vị trí khác.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga phóng 21 tên lửa đạn đạo nhằm vào Kiev trong 3 đợt.

Ông cho biết cuộc tập kích khiến 2 người thiệt mạng và 34 người bị thương tại thủ đô, đồng thời kêu gọi các đồng minh tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine.

Tài khoản AMK Mapping chuyên phân tích dữ liệu tình báo nguồn mở nhận định Nga đã phóng tổng cộng 22 tên lửa, gồm 11 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 8 đạn RM-48U của tổ hợp S-400 và 3 tên lửa Zircon.

Tài khoản này cho rằng không quả đạn nào bị đánh chặn và các nhà máy nhiệt điện CHP-4, CHP-5 nằm trong số mục tiêu bị đánh trúng. Tuy nhiên, những thông tin này chưa được xác nhận độc lập.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tiến hành đòn tập kích quy mô lớn bằng vũ khí chính xác và UAV nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng, hạ tầng giao thông tại Kiev, cảng biển ở tỉnh Odessa và một số mục tiêu bị Moscow cho là phục vụ quân đội Ukraine.

Phía Nga cho biết các mục tiêu bị tấn công có nhà máy của tập đoàn Antonov, cơ sở sản xuất và kho chứa UAV, đạn tuần kích cùng robot quân sự.

Trong đợt tập kích, một UAV Geran-2 được ghi nhận bay qua nhiều khu vực ở Kiev, thay đổi độ cao từ khoảng 400 m lên 700 m trước khi quay về hướng đông.

AMK Mapping nhận định thiết bị này có thể được sử dụng để đánh giá thiệt hại sau đòn tấn công hoặc nhằm buộc phòng không Ukraine khai hỏa. Đây mới là suy đoán, chưa có xác nhận về nhiệm vụ thực tế của chiếc UAV.

Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố phòng không nước này bắn hạ 808 UAV Ukraine trong đêm.

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết 163 UAV hướng về thủ đô Nga, khiến 2 người bị thương. Giới chức một số tỉnh khác cũng thông báo có thương vong và thiệt hại do các cuộc tập kích.

Các đòn tấn công diễn ra sau cuộc gặp giữa đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại St. Petersburg ngày 21/10.

Cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết Moscow về nguyên tắc sẵn sàng nối lại đàm phán ba bên vào giữa tháng 11, đồng thời muốn tập trung vào vấn đề an ninh sau chiến sự.

Tuy nhiên, ông cho rằng đề xuất hòa bình mới của châu Âu và Ukraine chưa có nhiều nội dung thực chất.