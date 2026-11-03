Nga phê duyệt kế hoạch thực hiện Chiến lược Năng lượng

Gian hàng triển lãm Gazprom Energoholding, công ty con thuộc tập đoàn năng lượng lớn Gazprom chuyên quản lý các tài sản phát điện và năng lượng của Nga. (Ảnh: THÙY VÂN)

Thông báo tại cuộc họp điều hành với các thứ trưởng, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin nhấn mạnh, ngành năng lượng Nga tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Chính phủ Nga đang nỗ lực phát triển ngành này một cách có hệ thống.

Để giải quyết những thách thức dài hạn, Chiến lược Năng lượng bao gồm một tầm nhìn quy hoạch rộng lớn, kéo dài đến năm 2050 đã được cập nhật theo chỉ đạo của Tổng thống.

"Một kế hoạch thực hiện đã được chuẩn bị. Cụ thể, 3 năm tới đây sẽ là giai đoạn đầu tiên thực hiện Chiến lược", Thủ tướng Mikhail Mishustin nhấn mạnh.

Các lĩnh vực trọng tâm chính của chiến lược là duy trì độ tin cậy của nguồn cung năng lượng Nga; tiếp tục cải thiện, hiện đại hóa ngành công nghiệp năng lượng thông qua việc đưa vào sử dụng các công nghệ hiệu quả; phát triển cơ sở hạ tầng và tăng cường sản xuất trong nước cả linh kiện và thiết bị cần thiết; tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên trong cả sản xuất và chế biến.

Thủ tướng cũng lưu ý tăng cường đổi mới sáng tạo và thúc đẩy năng lượng thông minh thông qua số hóa, tự động hóa, giảm phát thải độc hại và mở rộng các phương pháp sản xuất sạch.

Ông nói thêm: "Tỷ trọng các nguồn năng lượng thay thế và tái tạo, bên cạnh dầu khí truyền thống, chắc chắn sẽ tăng lên".

Liên quan hợp tác quốc tế, ông Mikhail Mishustin cũng cho biết chính quyền sẽ tiếp tục củng cố vị thế của Nga trên thị trường toàn cầu, tăng cường quảng bá hàng hóa, dịch vụ.

Ngoài ra, chiến lược cũng bao gồm chính sách phát triển nguồn nhân lực, đào tạo chuyên gia trẻ, các nhà khoa học và kỹ sư tài năng.

Thủ tướng Mikhail Mishustin nhấn mạnh, tất cả những bước đi nêu trên sẽ tạo nền tảng để Nga giải quyết các thách thức dài hạn, bảo đảm phát triển kinh tế nhanh chóng, đồng thời duy trì vai trò là một nhà cung cấp hàng đầu trên thị trường năng lượng toàn cầu.