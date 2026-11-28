Từ những kiến nghị thiết thực của cử tri về hạ tầng giao thông, nước sinh hoạt, giáo dục, y tế đến cơ chế, chính sách đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, các Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang không chỉ là dịp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân mà còn làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.