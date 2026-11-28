Nga phê duyệt chiến lược phát triển Bắc Cực đến năm 2050
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh phê duyệt Chiến lược phát triển vùng Bắc Cực và bảo đảm an ninh quốc gia đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Văn kiện mới này được xem là bước đi chiến lược nhằm củng cố vị thế kinh tế, hạ tầng và an ninh quốc gia của Nga tại khu vực giàu tiềm năng nhưng cũng đầy cạnh tranh này.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nga-phe-duyet-chien-luoc-phat-trien-bac-cuc-den-nam-2050-246261128095515706.htm