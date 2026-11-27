Theo sắc lệnh, Chính phủ Nga được giao nhiệm vụ trong vòng 6 tháng phải xây dựng một dự án tổng thể nhằm phát triển Vùng Bắc Cực và Hành lang vận tải xuyên Bắc Cực, sau đó trình lên Hội đồng Tổng thống về Phát triển Chiến lược và các Dự án Quốc gia xem xét.

Văn kiện mới được xác định là tài liệu hoạch định chiến lược trong lĩnh vực an ninh quốc gia, nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia của Liên bang Nga và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện tại Vùng Bắc Cực cho giai đoạn đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.

Theo chiến lược, đến năm 2025, việc triển khai nhất quán chính sách nhà nước đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương thuộc Vùng Bắc Cực. Tổng sản phẩm khu vực tăng từ 5.600 tỷ ruble năm 2020 lên 11.000 tỷ ruble năm 2024; vốn đầu tư tăng từ 1.500 tỷ ruble lên 2.900 tỷ ruble. Thu ngân sách hợp nhất của các địa phương trong khu vực tăng 50%.

Khối lượng hàng hóa vận chuyển qua Tuyến đường biển phương Bắc tăng từ 33 triệu tấn lên 37,9 triệu tấn, trong khi công suất cảng biển nâng từ 32 triệu tấn lên 47,7 triệu tấn.

Về hạ tầng đội tàu, Nga đã hình thành đội tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân gồm 8 chiếc hoạt động tại Tuyến đường biển phương Bắc và đội tàu cứu hộ khẩn cấp gồm 14 chiếc. Hiện nước này đang tiếp tục đóng mới 3 tàu phá băng hạt nhân thuộc Dự án 22220, một tàu phục vụ công nghệ hạt nhân đa năng Dự án 22770, 10 tàu cứu hộ cùng tàu thủy văn cấp phá băng Arc-7 và các tàu chở dầu, tàu chở khí đốt chuyên dụng cỡ lớn.

Với những mục tiêu và nguồn lực được xác định, Nga kỳ vọng chiến lược mới sẽ tạo nền tảng cho sự phát triển đồng bộ tại Bắc Cực, đồng thời củng cố vị thế của nước này trong khu vực. Việc phát triển Hành lang vận tải xuyên Bắc Cực và bảo đảm an ninh quốc gia cũng được xem là những ưu tiên quan trọng nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế, duy trì vai trò chiến lược của Bắc Cực và thúc đẩy ổn định lâu dài.