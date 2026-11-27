Theo phóng viên TTXVN tại Nga, các chuyên gia tại Cộng hòa Sakha (Yakutia) thuộc Nga vừa phát triển thành công công nghệ khí hóa than xoáy, cho phép tận dụng nguồn than đá tại chỗ để sản xuất điện và nhiệt năng phục vụ các khu dân cư hẻo lánh ở vùng Bắc Cực.

Than đá được vận chuyển tại cảng Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Artem Yakovlev, nhà sáng lập công ty DV Energy (thuộc tập đoàn Generatsiya) cho biết đây là công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện theo đơn đặt hàng của Tập đoàn thủy điện RusHydro. Về nguyên lý, than thô được nghiền mịn thành các hạt siêu nhỏ không quá 1 mm rồi đưa vào thiết bị sinh khí xoáy. Tại đây, dưới tác động của luồng không khí nóng 300-350 độ C thổi xoáy mạnh, các hạt bụi than được đảo trộn đều, tăng khả năng trao đổi nhiệt và kéo dài thời gian phản ứng để chuyển hóa thành khí nhiên liệu dễ cháy.

Đáng chú ý, lượng than nạp vào có thể điều chỉnh linh hoạt tùy theo công suất sử dụng thực tế. Sau khi tạo thành, dòng khí này được lọc sạch tro bụi, tạp chất rồi làm nguội. Một phần nhiệt lượng tỏa ra trong lúc làm nguội sẽ được thu hồi để đun nóng luồng không khí cấp ngược lại cho lò phản ứng, tạo thành chu trình tiết kiệm năng lượng. Khí thành phẩm sau đó được dùng để chạy động cơ đốt trong phát điện hoặc cấp nhiệt cho các lò hơi. Nhờ tích hợp nhiều công đoạn vào một tổ hợp nhỏ gọn, thiết bị này đặc biệt phù hợp với điều kiện vận chuyển khó khăn ở Bắc Cực.

Ưu điểm lớn nhất của công nghệ này là khả năng sử dụng trực tiếp nguồn than khai thác ngay gần các khu dân cư, giúp giảm chi phí vận chuyển nhiên liệu từ nơi khác tới. Thử nghiệm thực tế với than đá từ mỏ Sangar và than nâu từ mỏ lộ thiên Kangalassky tại địa phương cho thấy tới 95,6% lượng carbon trong than đã được chuyển hóa thành công thành khí đốt duy trì sự cháy ổn định. Nhóm nghiên cứu cũng đã tính toán phương án áp dụng thí điểm mô hình này cho hai thị trấn hẻo lánh tại Yakutia là Sangar và Ugolnoye.

Bên cạnh đó, phần tro xỉ còn lại sau quá trình khí hóa đã được gửi tới Viện Nghiên cứu Hóa than Phương Đông (VUKHIN) ở Yekaterinburg để phân tích. Nhóm phát triển đang xem xét khả năng đưa lượng tro này quay vòng trở lại quy trình công nghệ, hoặc tái sử dụng trong ngành xây dựng như làm phụ gia trộn bê tông và tách lọc các hạt tro siêu mịn rỗng ruột (vi cầu tro bay).