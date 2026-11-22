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Theo Kyiv Independent, nhiều tiếng nổ lớn vang lên tại Kiev vào khoảng 1h25 sáng 20/11 (giờ địa phương). Các vụ nổ xảy ra chỉ vài phút sau khi Không quân Ukraine phát đi cảnh báo về việc tên lửa Nga đang hướng về thủ đô.

Chính quyền quân sự thủ đô Kiev thông báo ghi nhận nhiều vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà dân ở hai quận Obolonskyi và Podilskyi.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko xác nhận một cơ sở hạ tầng tại quận Holosiivskyi bị tấn công. “Thông tin ban đầu cho thấy một tòa nhà văn phòng nằm trong khuôn viên cơ sở này đang bốc cháy”, ông Klitschko cho hay.

Ông Oleksandr Vilkul, người đứng đầu Hội đồng Phòng thủ thành phố Kryvyi Rih cũng thông tin về một cơ sở hạ tầng trọng yếu trở thành mục tiêu của cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái.

Vụ tập kích trong đêm 20/11 diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra lời cảnh báo sẽ đáp trả Ukraine liên quan đến vụ tấn công nhằm vào cầu Crimea.

“Những hành động trả đũa của chúng tôi sẽ gây đau đớn hơn nhiều so với những gì Ukraine làm với cây cầu”, ông Putin nói.

Cầu Crimea được Nga xây dựng sau khi kiểm soát bán đảo này vào năm 2014, hiện là tuyến giao thông và hậu cần trọng yếu phục vụ hoạt động tiếp tế cho lực lượng Nga tại khu vực Ukraine đang bị Moscow kiểm soát. Trước đó, một nhịp cầu bị sập sau cuộc tập kích bằng tên lửa Flamingo do Ukraine thực hiện trong đêm 17/11.

Nga cũng được cho đã điều động máy bay ném bom chiến lược Tu-160 từ căn cứ không quân Ukrainka, nằm ở vùng Viễn Đông nước này. Việc Nga triển khai máy bay ném bom hạng nặng khiến toàn bộ lãnh thổ Ukraine đứng trước nguy cơ bị tấn công.

Giá dầu thế giới trải qua một tuần giảm giá khi kỳ vọng về tình trạng dư cung ngày càng gia tăng cùng với lượng dầu thô vận chuyển qua eo biển Hormuz đã dần phục hồi.