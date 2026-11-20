Theo ghi nhận của Kyiv Independent tại hiện trường, nhiều tiếng nổ lớn vang lên tại Kiev vào khoảng 1h25 sáng 20/11 (giờ địa phương). Các vụ nổ xảy ra chỉ vài phút sau khi Không quân Ukraine phát đi cảnh báo về việc tên lửa đạn đạo Nga đang hướng về thủ đô.

Nhân chứng có mặt tại thủ đô cho biết một đợt tiếng nổ “rất lớn” khác tiếp tục xảy ra.

Chính quyền quân sự thủ đô Kiev thông báo ghi nhận nhiều vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà dân ở hai quận Obolonskyi và Podilskyi.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko xác nhận một cơ sở hạ tầng tại quận Holosiivskyi bị tấn công. “Thông tin ban đầu cho thấy một tòa nhà văn phòng nằm trong khuôn viên cơ sở này đang bốc cháy”, ông Klitschko thông tin.

Ông Oleksandr Vilkul, người đứng đầu Hội đồng Phòng thủ thành phố Kryvyi Rih cũng cho hay một cơ sở hạ tầng trọng yếu trở thành mục tiêu của cuộc “tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái của đối phương”.

Hiện tại, chưa có thông tin cụ thể về mức độ thiệt hại.

Máy bay quân sự Tupolev Tu-160 và Tu-22M3 bay trên bầu trời Điện Kremlin và Quảng trường Đỏ ở Moskva, Nga. (Ảnh: Getty)

Vụ tập kích trong đêm 20/11 diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra lời đe dọa sẽ đáp trả Ukraine liên quan đến vụ tấn công nhằm vào cầu Crimea. “Những hành động trả đũa của chúng tôi sẽ gây đau đớn hơn nhiều so với những gì Ukraine làm với cây cầu. Với các loại vũ khí chính xác hiện nay, việc đó không khó”, ông Putin nói.

Cầu Crimea được Nga xây dựng sau khi kiểm soát bán đảo này vào năm 2014, hiện là tuyến giao thông và hậu cần trọng yếu phục vụ hoạt động tiếp tế cho lực lượng Nga tại khu vực Ukraine đang bị Moskva kiểm soát. Một nhịp cầu bị sập sau cuộc tập kích bằng tên lửa Flamingo do Ukraine thực hiện trong đêm 17/11.

Bên cạnh đó, Nga điều động máy bay ném bom chiến lược Tu-160 từ căn cứ không quân Ukrainka, nằm ở vùng Viễn Đông nước này. Tu-160 là một trong những dòng máy bay quân sự siêu thanh lớn nhất hiện đang được triển khai, có khả năng mang cả vũ khí thông thường lẫn vũ khí hạt nhân.

Việc Nga triển khai máy bay ném bom hạng nặng khiến toàn bộ lãnh thổ Ukraine đứng trước nguy cơ bị tấn công. Ngoài ra, cảnh báo tên lửa đạn đạo cũng được ban bố tại tỉnh Sumy và Poltava, trong khi nhiều khu vực khác phát đi cảnh báo về nguy cơ máy bay không người lái.