Nga phản hồi về các thỏa thuận Mỹ - Trung sau hội nghị thượng đỉnh

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Moskva. Ảnh: AA/TTXVN phát

“Mọi thỏa thuận tích cực giữa Trung Quốc và Mỹ đều đáng hoan nghênh”, ông Putin nói với truyền thông.

Theo Tổng thống Nga, Mỹ và Trung Quốc là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Vì vậy, bất kỳ thỏa thuận nào giữa hai nước cũng sẽ tác động tới toàn bộ nền kinh tế toàn cầu, trong đó có Nga.

Về tình hình Ukraine, Tổng thống Putin cho biết trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử gần đây tại Nga, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nơi ở của những người làm công tác bầu cử, trong đó có những vụ gây thương vong.

Ông cũng cho biết trong đêm đó, Moskva phải đối mặt với một cuộc tập kích quy mô lớn, khi khoảng 1.600 thiết bị bay không người lái xâm nhập không phận, gần như bao phủ khu vực thủ đô Nga.

Liên quan đến đàm phán, Tổng thống Putin cho rằng Ukraine đã chấm dứt các cuộc đàm phán diễn ra tại Istanbul. Tuy nhiên, khoảng 10 ngày đến 2 tuần trước cuộc bầu cử, Kiev tuyên bố sẵn sàng nối lại đàm phán. Ông cho biết Nga từng nhận định việc nối lại các cuộc tiếp xúc khó có thể diễn ra trước cuộc bầu cử Duma Quốc gia, nhưng sẵn sàng khôi phục đàm phán sau đó.

Theo ông Putin, Kiev đang tích cực kêu gọi ngừng bắn, trong đó có ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng và chấm dứt phong tỏa bờ biển Biển Đen, trong khi vẫn tiếp tục các cuộc tấn công.

Tổng thống Nga nhắc lại cáo buộc Ukraine từng tìm cách thiết lập phong tỏa trên biển đối với bờ biển Biển Đen và tấn công các mục tiêu dân sự của Nga.

Ông cho biết sau đó, Nga bắt đầu đáp trả các cuộc tấn công. Theo ông Putin, các đòn đáp trả của lực lượng vũ trang Nga đã gây thiệt hại đáng kể cho phía Ukraine, khiến Kiev một lần nữa tích cực đề cập khả năng ngừng bắn trên nhiều mặt trận.

Trong đó, Kiev đề xuất một lệnh ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng, được ông Putin giải thích là việc Ukraine sẵn sàng không tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga.

Tổng thống Putin cho biết các đề xuất nối lại đàm phán vẫn đang được đặt trên bàn, song sau những hành động của Kiev, Nga sẽ cân nhắc thận trọng bước đi tiếp theo.

Ông đồng thời cảnh báo Kiev rằng việc tiếp tục leo thang căng thẳng sẽ không mang lại kết quả mong muốn mà chỉ khiến tình hình của Ukraine thêm khó khăn.

Người đứng đầu Điện Kremlin cho hay Moskva đã bắt đầu đáp trả mọi hành động của Ukraine, trong đó có nỗ lực thiết lập phong tỏa trên biển và các cuộc tấn công nhằm vào kho hàng cũng như cơ sở hạ tầng dân sự.

Theo ông, các hoạt động đáp trả của lực lượng vũ trang Nga đã gây tổn thất đáng kể cho Ukraine, khiến Kiev một lần nữa đề cập việc thiết lập lệnh ngừng bắn trên nhiều mặt trận.

Ông Putin cũng lưu ý Ukraine hiện không có biện pháp đối phó với các thiết bị bay không người lái Geran của Nga. Theo ông, mức độ tàn phá của các cuộc tấn công đã khiến Kiev đề cập khả năng hai bên cùng chấm dứt các cuộc không kích.

Tổng thống Nga cáo buộc Ukraine đã gây hư hại cho hơn 100 tàu trên Biển Đen, gồm cả tàu Nga và tàu mang cờ nước ngoài. Ông nhấn mạnh Nga đã khắc phục toàn bộ thiệt hại sau các cuộc tấn công trên biển.

Tổng thống Putin cũng bác bỏ những nhận định cho rằng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột với châu Âu.

Theo ông, nhiều nước châu Âu cho rằng họ có thể đối mặt với một cuộc tấn công từ Nga và vì vậy cần chuẩn bị cho chiến tranh. Tuy nhiên, ông khẳng định Nga “không chuẩn bị cho bất kỳ hoạt động quân sự nào với châu Âu”, không có kế hoạch như vậy và “không có cơ sở” cho một cuộc xung đột như vậy.

Ông Putin cũng gọi những phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Estonia về khả năng xảy ra xung đột với Nga là hành động khiêu khích. Ông bác bỏ các tuyên bố tại phương Tây rằng Nga có ý định tấn công châu Âu, cho rằng đây là những nhận định “hoàn toàn vô nghĩa”.

Theo Tổng thống Nga, Moskva sẽ tiếp tục bảo vệ quyền lợi của những người đồng hương Nga, trong đó có tại các nước Baltic, nhưng thông qua các biện pháp trên trường quốc tế.

Ông Putin cho rằng các nước châu Âu đang góp phần làm gia tăng căng thẳng khi tiếp tục ủng hộ Ukraine.

Tổng thống Putin cho biết ông có ý định tham dự Hội nghị Cấp cao APEC, song quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào tình hình tại Nga.

Ông nói quyết định chính thức vẫn chưa được đưa ra và việc tham dự sẽ phụ thuộc vào diễn biến trong nước. Theo ông Putin, mỗi khi cân nhắc tham dự một sự kiện quốc tế, ông đều dựa trên tình hình tại Liên bang Nga. Tuy nhiên, ông cho biết hiện có xu hướng sẽ tham dự hội nghị.

Hội nghị Cấp cao APEC dự kiến diễn ra tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, trong hai ngày 18 và 19/11.