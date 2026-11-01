Nga phản hồi cảnh báo của Mỹ về nguy cơ khủng bố tại Moscow

“Chúng tôi đã nhận được thông tin từ Mỹ thông qua các kênh hợp tác hiện có về việc một vụ tấn công khủng bố chuẩn bị được tiến hành tại Moscow. Các biện pháp ứng phó thích hợp đang được triển khai,” TASS dẫn thông báo của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 31/10 giờ địa phương.

FSB chưa công bố chi tiết các biện pháp an ninh đang triển khai, đồng thời chưa xác nhận việc bắt giữ nghi phạm liên quan đến nguy cơ tấn công này.

Theo Reuters, giới chức Nga hiện tạm thời đóng cửa Khu bảo tồn - bảo tàng Tsaritsyno ở phía nam Moscow và hạn chế người dân tiếp cận khu vực công viên trong quần thể này.

Khu bảo tồn - bảo tàng Tsaritsyno tại Moscow. Ảnh: Tsaritsyno Museum

Động thái trên diễn ra sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Nga phát cảnh báo an ninh khẩn cấp trong ngày 31/10 về nguy cơ xảy ra một vụ tấn công gây thương vong hàng loạt tại Khu bảo tồn - bảo tàng Tsaritsyno.

“Đại sứ quán Mỹ tại Moscow đã nhận được thông tin đáng tin cậy về nguy cơ xảy ra một vụ tấn công gây thương vong hàng loạt trong hôm nay, ngày 31/10, tại Khu bảo tồn - bảo tàng Tsaritsyno ở Moscow, địa chỉ số 1 phố Dolskaya,” thông báo của Đại sứ quán Mỹ viết.

Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo công dân nước này tránh đến Khu bảo tồn - bảo tàng Tsaritsyno ngày 31/10, không tiếp cận khu vực xung quanh và tránh những nơi đông người. Công dân Mỹ được khuyến nghị nâng cao cảnh giác, chú ý quan sát xung quanh, mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ và giữ điện thoại di động đủ pin để sử dụng khi khẩn cấp.

Thông báo của phía Mỹ không nêu cụ thể đối tượng có thể đứng sau nguy cơ tấn công hoặc phương thức tiến hành.

Theo Bloomberg, Khu bảo tồn - bảo tàng Tsaritsyno là quần thể cung điện và công viên lịch sử ở phía nam Moscow, cách Điện Kremlin khoảng 16 km. Quần thể này được xây dựng từ thế kỷ XVIII theo lệnh của Nữ hoàng Catherine Đại đế và hiện là địa điểm tham quan nổi tiếng tại Nga.

Tháng 3/2024, Đại sứ quán Mỹ tại Moscow từng cảnh báo nguy cơ xảy ra các vụ tấn công nhằm vào địa điểm tập trung đông người ở thủ đô Nga.

Ngày 22/3/2024, khoảng hai tuần sau cảnh báo trên, các tay súng tấn công nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô Moscow, khiến hơn 140 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Một nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.