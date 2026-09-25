Nga phản đối dùng lãi tài sản đóng băng hỗ trợ Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: IRNA/TTXVN

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moskva đã nhiều lần nêu quan điểm về vấn đề này và sẽ không thay đổi lập trường. Theo ông, Nga sẽ xử lý động thái của EU theo hướng pháp lý và chính trị phù hợp.

Trước đó, Ủy ban châu Âu (EC) thông báo kế hoạch chuyển khoảng 1,4 tỷ EUR tiền lãi từ tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị phong tỏa cho Ukraine nhằm hỗ trợ tài chính trong bối cảnh xung đột kéo dài.

Trong khi đó, Nga tiếp tục khẳng định sẵn sàng tìm kiếm giải pháp hòa bình với Ukraine, nhưng nhấn mạnh ưu tiên một giải pháp lâu dài thay vì chỉ là lệnh ngừng bắn tạm thời.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi gia tăng áp lực kinh tế đối với Moskva, đặc biệt thông qua việc siết nguồn thu, nhằm hạn chế khả năng tài trợ cho chiến dịch quân sự.

Ở chiều ngược lại, một số nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó có Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini, nhấn mạnh ngoại giao vẫn là con đường duy nhất để đạt được hòa bình bền vững, đồng thời kêu gọi ủng hộ các sáng kiến đàm phán quốc tế.