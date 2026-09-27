Nga phá hủy cơ sở Internet và Starlink của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga còn cho biết các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 105 thiết bị bay không người lái của Ukraine trong vòng 24 giờ qua tại các tỉnh Belgorod, Bryansk, Kursk và Oryol, Vùng Krasnodar, Cộng hòa Krym và trên vùng Biển Đen.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng ngày cho biết lực lượng phòng không Ukraine hiện đang đánh chặn 55% số thiết bị bay không người lái động cơ phản lực do Nga phóng. Ông Zelensky đưa ra phát biểu trên trong bài phát biểu buổi tối khi các đợt tập kích bằng thiết bị bay không người lái của Nga vào thủ đô Kiev và các thành phố khác của Ukraine vẫn tiếp diễn.

Trong một diễn biến khác, phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 26/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cáo buộc châu Âu "làm mọi cách" để cản trở các cuộc đàm phán giải quyết xung đột giữa Moskva và Kiev, đồng thời khẳng định Nga sẽ đạt được các mục tiêu tại Ukraine.