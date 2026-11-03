Nga phá âm mưu gài bom trong kính điều khiển UAV gửi cho binh sĩ

Chiếc kính điều khiển UAV bị FSB thu giữ tại tỉnh Volgograd ngày 2-11-2026, trong đó quạt làm mát của kính đã bị tháo ra và thay bằng thiết bị nổ tự chế, được kích hoạt khi bật nguồn

Theo FSB, vụ việc được được cho là do các cơ quan đặc nhiệm Ukraine lên kế hoạch, giấu chất nổ trong kính được ngụy trang thành hàng viện trợ cho binh sĩ Nga.

Vụ việc được phát hiện đầu tiên tại tỉnh Volgograd, miền Nam nước Nga. Một binh sĩ sau khi nhận được 2 chiếc kính điều khiển góc nhìn thứ nhất (FPV) từ một tình nguyện viên đã liên hệ với cơ quan an ninh để kiểm tra.

“Kết quả kiểm tra bằng X-quang, các chuyên gia chất nổ xác định đối tượng đã cài thiết bị nổ tự chế vào trong kính FPV ở vị trí vốn lắp quạt làm mát”, FSB cho biết.

Các thiết bị này được đấu nối để phát nổ ngay khi bật nguồn, nhằm sát thương người đeo trực tiếp vào vùng đầu, thái dương.

Ngay sau đó, các cơ quan an ninh tại nhiều khu vực ở Nga đã tiến hành rà soát và thu giữ các lô hàng tương tự được vận chuyển qua hệ thống Bưu điện Nga.

Một tình nguyện viên chuyên phân phối đồ tiếp tế cho binh sĩ Nga cho biết, các sĩ quan FSB đã chặn cô khi đang nhận lô hàng 3 bộ kính do một người chỉ được xác định là Daria gửi.

FSB cho biết đã khởi tố vụ án hình sự về các tội danh chế tạo, mua bán, vận chuyển trái phép chất nổ và âm mưu thực hiện hành vi khủng bố.

Theo FSB, tình báo Ukraine trước đó từng ngụy trang chất nổ trong các vật dụng hàng ngày như sạc dự phòng, loa Bluetooth, phụ tùng ô tô, lót giày sưởi ấm...

Cơ quan này cảnh báo các tình nguyện viên hỗ trợ quân đội Nga phải kiểm tra kỹ mọi khoản quyên góp nhận được.

Theo FSB, các đối tượng đã sử dụng tài khoản ẩn danh trên Telegram, giả danh là những người yêu nước Nga để tiếp cận các tổ chức nhân đạo, từ chối cung cấp thông tin cá nhân và yêu cầu binh sĩ quay video cảm ơn.

Hồi tháng 2-2025, khoảng 80 bộ kính FPV mẫu Skyzone Cobra X v4 - loại kính được các đơn vị UAV Nga sử dụng rộng rãi - đã bị cấy khoảng 15 gram thuốc nổ vào chỗ quạt tản nhiệt, khiến ít nhất 8 phi công Nga bị thương nặng khi kích hoạt.

Theo TASS, Xinhua