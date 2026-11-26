Nga ổn định thị trường năng lượng trong nước
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25/11 đã trực tiếp chủ trì cuộc họp của Ủy ban Phát triển Chiến lược ngành Nhiên liệu, Năng lượng và An ninh môi trường, lần đầu tiên kể từ năm 2018. Tại đây, ông khẳng định thị trường nhiên liệu trong nước đã ổn định, đồng thời nhấn mạnh định hướng mở rộng hợp tác năng lượng với khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nga-on-dinh-thi-truong-nang-luong-trong-nuoc-246261125233925908.htm