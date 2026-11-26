Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ với tờ New York Post, rằng các hoạt động quân sự của quân đội nước này nhằm vào Iran đã được “cấp kinh phí” đến hết tháng 1. Ông cũng bật cười khi được hỏi về phát biểu của lãnh đạo Ukraine, rằng các nhà đàm phán Mỹ muốn đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Mátxcơva và Kiev trước tháng 1/2027.