Tên lửa Nga. Ảnh: Sputnik

Hãng tin RT dẫn tuyên bố ngày 20/11 của Bộ Quốc phòng Nga cho biết đợt tập kích trong đêm nhằm vào các cơ sở được Kiev sử dụng để sản xuất và lưu trữ tên lửa hành trình tầm xa, máy bay không người lái (UAV) cũng như cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông phục vụ các lực lượng Ukraine.

Các cuộc tấn công tập trung tại thủ đô Kiev và 5 khu vực khác của Ukraine. Quân đội Nga cũng tiếp tục nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng cảng biển tại tỉnh Odessa, nơi phục vụ hoạt động hậu cần quân sự của Ukraine.

Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko thống kê, ít nhất 3 cây cầu tại thủ đô Ukraine bị hư hại, buộc chính quyền phải đình chỉ hoặc hạn chế giao thông qua sông Dnieper.

Truyền thông Ukraine cũng đưa tin, hoạt động lưu thông qua các cây cầu ở thành phố Dnepr bị đình chỉ, mặc dù chưa có xác nhận các cây cầu tại đây bị tấn công.

Tại Krivoy Rog, người đứng đầu chính quyền địa phương Aleksandr Vilkul cho biết những cuộc tập kích của Nga đã dẫn đến tình trạng cắt điện luân phiên trên toàn thành phố.

Quân đội Nga cũng thông báo số lượng UAV của Ukraine bị đánh chặn trong những ngày gần đây đã giảm đáng kể. Cụ thể, các lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 310 UAV trong đêm 19/11, giảm mạnh so với mức kỷ lục 1.441 chiếc hồi đầu tuần, khi quân đội Ukraine tìm cách áp đảo hệ thống phòng không của đối phương để mở đường cho các tên lửa nhắm vào cầu Crưm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả cuộc tấn công nhằm vào cầu Crưm là một sai lầm chiến lược. Trả lời báo giới bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Trung Quốc hôm 19/11, ông Putin nhấn mạnh vụ tấn công càng củng cố sự hoài nghi của Nga đối với những lời kêu gọi ngừng bắn một phần từ phía Ukraine, đồng thời cảnh báo Moscow sẽ có hành động đáp trả gây tổn thất nặng nề.