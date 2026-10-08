Nga nói về cuộc điện đàm Trump - Putin, từ chối 'đóng băng' xung đột Ukraine

Theo TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 8/10 thông báo rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không nhận được bất kỳ thông điệp nào từ Tổng thống Mỹ Donald Trump trong ngày sinh nhật thứ 74 (7/10).

"Tổng thống Trump không gửi một lời chúc sinh nhật nào cả. Tuy vậy, không có sự trì hoãn nào trong việc sắp xếp một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump. Ngay khi thời điểm chính xác của cuộc trao đổi được thống nhất và cuộc điện đàm diễn ra, chúng tôi sẽ thông báo cho các bạn. Chúng tôi sẽ không che giấu bất cứ điều gì", ông Peskov cho biết.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Cách đây một ngày, Tổng thống Trump đã xác nhận với các phóng viên tại Nhà Trắng về việc xúc tiến một cuộc điện đàm với chủ nhân Điện Kremlin. "Tôi đang sắp xếp cuộc gọi. Tôi biết hôm nay là ngày sinh nhật của ông Putin", ông Trump nói ngày 7/10.

Trong bình luận của mình, ông Peskov cũng cảm ơn Ấn Độ vì quan tâm đến việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine, nhưng nhấn mạnh rằng việc "đóng băng" xung đột sẽ không mang lại hiệu quả.

"Chúng tôi rất cảm ơn người Ấn Độ vì sự quan tâm mà họ đã thể hiện đối với việc giải quyết xung đột. Tuy vậy, tôi rất lấy làm tiếc khi chưa thấy triển vọng về một giải pháp hòa bình cho vấn đề Ukraine. Chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng việc tạm 'đóng băng' hay các thỏa thuận ngừng bắn một phần không thể giải quyết được vấn đề. Điều mà cả hai bên cần là một thỏa thuận mang tính toàn diện và lâu dài", ông Peskov nói.