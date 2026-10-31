Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Theo thông tin từ chính quyền Nga, ba nhà máy lọc dầu và một tổ hợp hóa dầu của Nga đã trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công đêm ngày 29, rạng sáng 30/10.

Một trong những cơ sở bị nhắm mục tiêu chịu thiệt hại nhỏ. Vì phần lớn các cuộc tấn công đã bị hệ thống phòng không Nga đẩy lùi.

Bình luận về các cuộc tấn công mới nhất, Trợ lý Điện Kremlin Ushakov nói với nhà báo Pavel Zarubin rằng Kiev một lần nữa lại thách thức ông Trump. "Tôi thậm chí có thể nói rằng họ hoàn toàn phớt lờ ông ấy", ông nói thêm.

Ông Trump đã nhiều lần yêu cầu Kiev ngừng nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu của Nga, cáo buộc rằng hành động này làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu và đẩy giá tăng cao đối với người tiêu dùng Mỹ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ những chỉ trích này, gọi các tuyên bố của ông Trump là “hoàn toàn sai sự thật”.

Ông Ushakov cho rằng Kiev đã trở nên táo bạo hơn nhờ sự ủng hộ liên tục từ châu Âu. Ông nói: “Họ khó có thể tự mình thực hiện những hành động như vậy”.

“Ông Trump vẫn kiên quyết về vấn đề này, nhưng phía Kiev không hề lắng nghe”, ông Ushakov nhắc lại, lưu ý rằng các cuộc đàm phán ba bên đang được lên kế hoạch dưới sự trung gian của Mỹ, điều mà ông mô tả là yếu tố then chốt để giải quyết xung đột.

Mátxcơva đã đồng ý về nguyên tắc đối với vòng đàm phán ba bên cùng Mỹ và Ukraine. Theo Điện Kremlin, các cuộc đàm phán này có thể diễn ra tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất) vào tháng 11, mà không có sự góp mặt của các quốc gia châu Âu.

Các bên ủng hộ Ukraine tại châu Âu đã bị loại khỏi các vòng đàm phán ba bên cho đến nay, nhưng vẫn liên tục tìm cách tham gia trực tiếp vào tiến trình hòa bình. Mátxcơva cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) đóng vai trò là bên chính cung cấp vũ khí cho Ukraine, góp phần kéo dài cuộc xung đột.